Ce relație are Bianca Drăgușanu cu părinții iubitului său, Gabi Bădălău. Fosta asistentă TV a vorbit despre familia afaceristului

Bianca Drăgușanu este din nou implicată într-un scandal de proporții uriașe cu fosta soție a iubitului său. Claudia Pătrășcanu susține că iubita lui Gabi Bădălău ar fi amenințat-o în nenumărate rânduri, atât pe ea, cât și pe mama ei.

Fosta asistentă TV nu s-a mai putut abține și a venit în platoul Antena Stars pentru a discuta despre conflictul în care este implicată cu artista. Aceasta a mărturisit că nu are ce să vorbească cu fosta soție a afaceristului.

Citește și: Cum răspunde Bianca Drăgușanu acuzațiilor că a ”tocat” banii familiei Bădălău. Prima reacție a ei după arestarea socrului

„Am dat și eu două declarații în urma unui context în care am fost provocată, din nimic, fără niciun motiv, am fost provocată de această femeie, căreia nimeni nu are nimic cu ea, nimeni nu i-a greșit cu ceva.

Pur și simplu, eu am venit să vorbesc despre mine, iar la ora prânzului m-am trezit atacată de o veche poveste, în care nu mă regăsesc absolut deloc deoarece eu cu femeia asta nu am avut niciodată nimic de împărțit, eu cu femeia asta nu am avut nimic de vorbit”, a declarat iubita lui Gabi Bădălău, la Antena Stars.

Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu părinții lui Gabi Bădălău

Întrebată despre relația pe care o are cu părinții lui Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a oferit un răspuns direct și sincer. Se pare că fosta asistentă TV îi respectă foarte mult pe aceștia, în ciuda speculațiilor apărute în presă despre conflictele dintre divă și ei.

Mai mult decât atât, diva nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cum se înțelege acum cu părinții afaceristului.

„Eu îi respect pe acești oameni, pentru că trec printr-o situație foarte grea, în momentul de față. Nu vreau să intru în detalii, pentru că, la rândul meu, sunt afectată de situație, având în vedere relația noastră. Nu vreau să dezvălui nimic. Indiferent, în orice condiție, eu sunt alături”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, conform sursei citate mai sus.

Ce spunea mama lui Gabi Bădălău despre relația fiului său cu Bianca Drăgușanu

La începutul lunii mai 2022, Bianca Drăgușanu s-a aflat în centrul atenției după ce s-a speculat că ar fi însărcinată. Pe atunci, Gabi Bădălău a negat orice zvon despre o posibilă sarcină a fostei asistente TV.

„Eu știu că, în acest moment, Bianca nu este însărcinată. Mai mult n-am de ce și ce să comentez”, spunea afaceristul în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

De asemenea, printre cei care au reacționat la aceste speculații s-a numărat și mama afaceristului. Aceasta a mărturisit că nu ar fi de acord cu relația pe care o are fiul său cu Bianca Drăgușanu.

Citește și: Cum o răsfață Gabi Bădălău pe Bianca Drăgușanu. Cei doi au fost surprinși la o cină romantică într-un restaurant din Capitală

"În familia mea nu vin toate… Gabi nu poate aduce orice femeie în casa noastră. Nu o să fiu de acord niciodată cu relaţia asta", ar fi spus Rodica Bădălău, mama afaceristului, în cercul de prieteni, dezvăluind astfel că fiul său nu a adus acasă prea multe femei, conform sursei citate mai sus.

Vezi în AntenaPLAY primele episoade din serialul Lia - Soția Soțului Meu. Tot ce vrei e să dai PLAY