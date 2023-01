Replica Biancăi Drăgușanu după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu. Cântăreața spune că a fost amenințată de iubita lui Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu nu s-a mai putut abține. Iubita lui Gabi Bădălău a vorbit despre acuzațiile pe care i le-a adus Claudia Pătrășcanu. Se pare că artista a spus că diva ar fi amenințat-o de mai multe ori, atât pe ea, cât și pe mama ei.

Mai mult decât atât, cântăreața susține că deține înregistrări în care blondina o amenință. De asemenea, aceasta a dezvăluit că o să apeleze la Poliție dacă o să fie nevoie, dar se gândește să deschidă și un proces.

Bianca Drăgușanu, revoltată de acuzațiile Claudiei Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu s-a decis să vorbească după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu. Diva și-a făcut apariția în platoul Antena Stars pentru a oferi informații neașteptate despre scandalul în care este implicată.

Așadar, fosta asistentă TV a declarat că nu are nimic de discutat cu fosta soție a lui Gabi Bădălău. De altfel, blondina a mărturisit că nu i-a greșit cu nimic artistei și că se simte atacată de aceasta.

„Am dat și eu două declarații în urma unui context în care am fost provocată, din nimic, fără niciun motiv, am fost provocată de această femeie, căreia nimeni nu are nimic cu ea, nimeni nu i-a greșit cu ceva.

Pur și simplu, eu am venit să vorbesc despre mine, iar la ora prânzului m-am trezit atacată de o veche poveste, în care nu mă regăsesc absolut deloc deoarece eu cu femeia asta nu am avut niciodată nimic de împărțit, eu cu femeia asta nu am avut nimic de vorbit”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars, vizibil deranjată de scandalul în care este implicată.

De asemenea, se pare că fosta soție a lui Gabi Bădălău l-a sunat pe Victor Slav, bărbatul cu care blondina are un copil. Bianca Drăgușanu susține că artista ar fi atacat-o în conversația telefonică cu fostul său soț.

„Acestei femei nu am făcut decât să-i răspund în aceeași manieră în care ea m-a atacat, din păcate pentru mine. (...) Eu și iubitul meu nu i-am greșit niciodată cu absolut nimic, adică relația noastră o deranjează pe ea și atunci se trezește vorbit niște chestii care nu au legătură cu realitatea.

M-a sunat de foarte multe ori, foarte multe mesaje chiar acum înainte de Crăciun, dar nu vreau să intru în detalii. L-a sunat și pe Victor, tatăl copilului meu din care a creat o poveste. Pentru că nu mai bagă nimeni în seamă, asta e părerea mea, s-a trezit vorbind despre mine atacându-mă și spunând lucruri urâte. (...) Când prostia e combinată cu răutatea…”, a mai adăgat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate.

Tot în cadrul interviului, fosta asistentă TV a oferit și câteva informații despre relația cu Gabi Bădălău. Aceasta a declarat că vrea să o țină cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

