În cadrul unui podcast recent, Sânziana Negru a vorbit fără ocolișuri despre banii pe care îi câștiga la începutul carierei.

Invitată la podcast-ul lui Radu Țibulcă, Sânziana Negru, una dintre câștigătoarele America Express, a vorbit deschis despre începutul carierei sale și ce dificultăți financiare a întâmpinat.

Deși apărea deja la televizor, salariul ei era considerabil mai mic decât credeau mulți, potrivit vedetei.

Ea a vorbit și despre începutul din spațiul online și ce a ajutat-o să câștige colaborări mai mari cu brand-urile, după mai multe obstacole.

Vedeta a vorbit fără ocolișuri despre dificultățile pe care le-a întâmpinat, dar și ce a învățat în aceste perioade.

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Ce salariu avea Sânziana Negru la începutul carierei

Potrivit vedetei, la începutul carierei, în jurul ei exista impresia că o persoană care apare pe micul ecran trebuie să fie foarte bine plătită.

„Țin minte că prietenele mamei îi spuneau, „Doamne, păi fata ta apare la televizor, sigur câștigă mii de euro,” a dezvăluit Negru.

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Dar realitatea era complet diferită în culise, fără ca publicul sau chiar persoanele cunoscute să își dea seama.

„Eu aveam, cred, salariu 1.200 de lei pe lună,” a mărturisit Negru.

Cu banii aceia, Sânziana trebuia să acopere toate cheltuielile unei tinere care se întreținea singură în București. Din salariu plătea chiria, își cumpăra haine și tot ce avea nevoie, iar în același timp trebuia să arate bine în fața camerelor.

„Era greu să te întreții cu banii ăștia o lună întreagă,” a recunoscut Negru.

Vedeta nu a ascuns că, în acea perioadă, a avut un mareb ajutor de la o prietenă, care a primit-o să locuiască la ea fără să plătească chirie o vreme.

„Norocul era că stăteam cu o prietenă la care nu plăteam chirie într-o perioadă și așa m-am descurcat la început,” a dezvăluit vedeta.

Chiar dacă banii erau puțini, ea descrie acea etapă ca pe una grea, dar foarte productivă. A făcut de toate, scrierea materialelor până la prezentarea lor, iar experiența a învățat-o, în primul rând, să fie responsabilă, a povestit ea în podcast.

Care au fost primele venituri ale câștigătoarei America Express

Primele venituri ale vedetei au venit chiar înainte de salariul cu pricina. După ce s-a mutat în București pentru facultate, Sânziana a fost abordată la o terasă de o doamnă care i-a propus să vină la un casting pentru reclame.

A acceptat, a obținut rolul și, din acel moment, a început să-și câștige banii din spoturi publicitare, în paralel cu studiile, în jurul anului 2010.

Nici începuturile pe rețelele sociale nu au fost mai profitabile. Primele colaborări plătite au venit abia la începutul lui 2016, a povestit Negru. Până atunci, multe dintre parteneriate se făceau pe schimbul unor produse, nu al unor bani, pentru că nici brand-urile nu știau încă foarte bine cum funcționează acest tip de promovare.

Momentul de cotitură a venit tot în 2016, pe la jumătatea anului, când a câștigat un premiu la o gală dedicată blogger-ilor. Din acel moment, a spus ea, atât brand-urile, cât și publicul au început să o observe, iar cariera ei online a luat avânt.

Sânziana Negru a câștigat America Express

Sânziana Negru s-a născut pe 11 februarie 1987, în Republica Moldova, și s-a mutat în România la vârsta de 7 ani, unde a pus bazele carierei sale, potrivit Observator.

În 2023, Sânziana a câștigat, împreună cu Laura Giurcanu, sezonul America Express - Drumul Soarelui. Echipa lor a terminat pe primul loc și a luat marele premiu de 30.000 de euro, scrie Adevărul.

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De la primele salarii din cariera sa, la câștigarea marelui premiu, vedeta a trecut prin mai multe provocări.

În toamna lui 2022, vedeta povestea că proiectele imobiliare îi consumaseră energia. Terminase atunci primul apartament cumpărat din banii ei, iar casa visurilor, aflată în apropierea Bucureștiului, era gata în proporție de aproximativ 60%, scrie Adevărul.

Colaborările cu brand-urile nu au fost ferite nici ele de controverse. În iulie 2024, Sânziana și iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica, au fost implicați într-un scandal legat de un clip promoțional filmat la festivalul Electric Castle, scrie HotNews. Atunci, un utilizator al rețelelor sociale a susținut că l-a văzut pe Floroaica aruncând la gunoi o pungă cu produsele promovate, nedesfăcute, imediat după filmare.