Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, își arată casa din pădure. Cum este viața ei acolo: așteptări versus realitate

Sânziana Negru și-a prezentat spectaculoasa casă din pădure. Iată ce a ținut să menționeze despre proprietatea la care a muncit atât de mult timp.

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express i-a luat pe internauți într-un tur al casei sale din pădure. Aceasta a fost foarte sinceră și a prezentat și părțile mai puțin plăcute.

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Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Ce probleme a întâmpinat la construirea ei

Sânziana Negru a postat două filmulețe dintr-o serie de trei în care prezintă adevărurile mai puțin idilice ale unei case în pădure. Pe lângă argumentele pro, aceasta pune și problema unor neajunsuri care i-ar putea deturna pe cei care nu au luat de la început în calcul toate aspectele unei mutări în mijlocul naturii.

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„Cum e să locuiești lângă pădure: Așteptări VERSUS Realitate”, începe influencerița turul casei sale.

„De fiecare dată când postez ceva de aici primesc mesaje de genul: <<Doamne, cât de frumos trebuie să fie să locuiești lângă pădure!>> Întrebările de la voi sunt din foarte multe zone. Și, ca să nu fac un clip foarte lung de 30 de minute, m-am gândit să fac o serie de trei clipuri în care să vă povestesc mai multe despre casa noastră”, a continuat ea.

„În primul, o să vorbim despre cum e, de fapt, să locuiești lângă pădure, cu bune și cu rele. În al doilea, o să vă povestesc cum am auns să construim o casă lângă pădure, materiale și greșeli de construcție. Iar în al treilea, facem un mic tur al casei, vorbim despre decor și mobilier”, a explicat câștigătoarea America Express.

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„Cel mai mare avantaj când locuiești în natură este, fără niciun dubiu, liniștea!” a spus Sânziana Negru încă de la început. „Și când zic liniște nu mă refer doar la absența mașinilor și lipsa claxoanelor. Este pur și simplu minunat să te trezești dimineața. Este extraordinar pentru sistemul tău nervos să te trezești dimineața cu sunetul frunzelor și al păsărilor.

Liniștea în timpul zilei este foarte frumoasă și plină de viață cu tot felul de sunete ale pădurii. În schimb, liniștea în timpul nopții este atât de copleșitoare, atât de... nu știu cum să-i zic, groasă, profundă, încât pe mine m-a făcut să nu dorm de trei ani de zile o singură noapte singură în această casă. DE FRICĂ!

Dacă stai de foarte mult timp în oraș ești obișnuit cu zgomotul de fundal, iar aici nu se aude absolut nimic. Și, în mod paradoxal, lipsa zgomotului poate să te neliniștească foarte tare. Așa că, dacă vă gândiți să vă mutați într-un loc retras, mergeți și petreceți puțin timp acolo, dar nu doar în zile de vară sau în weekenduri. Mergeți și când e frig, și când se întunecă devreme, și când plouă, pentru că un loc care este minunat, idilic în timpul verii la prânz, este foarte diferit de același loc iarna, noaptea.”

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Al doilea punct pe care l-a adus Sânziana în discuție este distanța, iar implicit și traficul:

„Cel mai mare compromis când te muți în afara orașului. Noi suntem aici la 25 de kilometri de București, adică de la noi din curte până în centrul Bucureștiului, la Teatrul Național să zicem, sunt 25 de kilometri. Dar nu contează câți kilometri sunt. Contează cât de mult faci la ore la care tu ai nevoie să ajungi în București, pentru că 30 de minute duminică după-amiaza înseamnă cu totul altceva luni dimineața.

Avantajul nostru este că noi nu depindem de oraș, nu suntem legați de un birou. Locuim parțial aici, parțial în oraș, la apartament, dar cred că dacă te muți complet în afara orașului poți să uiți de tot ce înseamnă spontaneitate. Pentru că nu mai poți să suni un prieten și să-i zici: <<Hai să ne vedem în 15 minute la o cafea!>> Nu mai există treaba asta. Devii mult mai organizat.

Așa că, dacă vă căutați o casă sau un teren în afara orașului faceți drumul până acolo în zile lucrăoare, la ore de vârf. Și nu faceți drumul doar până în centru, mergeți și în locurile în care mergeți voi cel mai des.”

Ea a vorbit și despre aprovizionare în astfel de locații: „Un lucru care s-a schimbat foarte tare este felul în care ne facem cumpărăturile, pentru că nu mai poți să cobori până jos la Mega să iei semințe și o Cola. Partea bună este tot organizarea, pentru că te forțează să-ți planifici mult mai bine ce mănânci, cât cumperi și automat să consumi mai responsabil.”

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Sânziana Negru a oferit un sfat prețios celor care iau în calcul mutarea din oraș: „Înainte să vă mutați, să verificați și ce servicii livrează la adresa respectivă și să nu presupuneți că dacă sunteți aproape de București funcționează mai multe aplicații sau servicii de livrare.”

Un punct forte pe lista Sânzianei este natura, să are și aici de adăugat câteva detalii care i-ar putea face pe oameni să se răzgândească atunci când își doresc să achiziționeze o casă sau un teren aproape de pădure: „Natura, care nu vine doar cu păsărele și căprioare, deși au fost și căprioare. Când spui că vrei să locuiești lângă pădure te gândești la aer curat, păsări, copaci (...) și ele sunt valabile toate, doar că natura vine la pachet cu tot ce înseamnă ea. Adică: țânțari, căpușe, păianjeni, frunze peste tot, noroi, umezeală, tot felul de vizitatori neinvitați.”

Influencerița pune accentul pe planificarea detaliată, documentarea și acceptarea unor compromisuri înainte de luarea unei astfel de decizii: „Cred că trebuie să te gândești și să înțelegi foarte bine că te muți într-un ecosistem viu și că nu poți să spui că iubești natura dar să vrei să elimini orice gâză, orice insectă, orice vietate care te deranjează. Aici, de exempu, în timpul verii apar niște musculițe foarte mici care îți intră în gură, în nas, în urechi, peste tot și fac imposibilă orice activitate afară la anumite ore. Ele dispar abia prin octombrie, pe la final de octombrie când se face frig și acesta este, de exemplu, un motiv pentru care ultimii vecini pe care i-am avut în fața casei s-au mutat de aici. (...) Și un lucru pe care trebuie să-l înțelegi foarte repede este că plasele pentru insecte sunt obligatorii. Și trebuie să te mai gândești și cum o să faci față vegetației pentru că aici ea te indundă de peste tot.”

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Sânziana a adus în discuție și viața socială: „Pot să zic doar că o să devii extrem de selectiv cu oamenii cu care te vezi. Partea bună e că apreciezi mult mai mult timpul petrecut acasă și că nu mai simți nevoie să pleci neapărat în vacanță pentru că deja trăiești aici lucrurile pe care le căutai atunci când voiai să pleci din oraș.”

Ea îi îndeamnă pe doritori să se gândească temeinic la propriul stil de viață înainte să ia o decizie atât de importantă: „Dacă sunteți genul de oameni care ies seară de seară în oraș sau vor să aibă totul foarte aproape, nu o să fie acesta locul potrivit pentru voi. Și cred că distanța o să cântărească mult mai mult decât frumusețea locului.”

Ca să conchidă această prezentare, Sânziana a spus că, deși îi este dor de oraș când este la casa din pădure, nu regretă alegerea de a-și construi un cămin în natură: „Pentru mine, lucrurile pe care le-am câștigat sunt mult mai importante decât cele la care am renunțat locuind aici. Și cred că întrebarea cea mai importantă pe care ar trebui să și-o pună oricine vrea să se mute în afara orașului este nu doar <<Unde o să locuiesc de acum înainte?>>, ci <<Cum o să arate viața mea în fiecare zi?>>.”

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În cea de-a doua parte a seriei, Sânziana Negru a dorit să le arate internauților care au combătut-o că locuiește cu adevărat într-o pădure. Folosindu-se de o dronă, câștigătoarea America Express a arătat împrejurimile casei sale: „Hai să vedem păduricea!”

În acest video, ea a relatat propria experiență în ceea ce privește construcția propriu-zisă a casei în zona respectivă. Ea a povestit ceva ce nu mai dezvăluise până acum: „Atunci când am cumpărat terenul și am început construcția casei, eram o femeie singură, nu eram într-o relație și habar n-aveam despre ce înseamnă să construiești o casă. Nu mai construisem niciodată nimic!”

„Intram într-o lume condusă de bărbați și tot ce aveam eu în cap erau două-trei poze salvate de pe Pinterest”, a mai adăugat ea.

Ea consideră că această parte a fost cea mai mare provocare a întregului său plan: „În general, domeniul construcțiilor este perceput ca fiind un domeniu al bărbaților. (...) Am învățat din mers. Am luat decizii bune, am luat decizii proaste, am întrebat.”

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Influencerița le-a sfătuit pe doamne și domnișoare ca, în cazul în care se regăsesc în situația aceasta, să nu aștepte cadrul ideal să aibă casa propriilor visuri: „Faceți! Pur și simplu, faceți! Nu trebuie să știți totul de la început. Real, cred că vă trebuie doar curajul de a începe. Atât. Restul vine pe parcurs.”