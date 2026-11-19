Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a vorbit deschis despre momentul în care s-a mutat în București și ce dificultăți a întâmpinat în acea perioadă.

Sânziana Negru a dezvăluit de ce a ales să vină la facultate în București | Instagram

Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, Sânziana Negru a vorbit deschis despre unul dintre cele mai grele momente din tinerețea ei, mutarea în București.

Creatoarea de conținut a povestit că primele zile în Capitală au fost un adevărat șoc pentru ea.

În plus, a dezvăluit și ce anume a determinat-o să aleagă facultatea din București în locul celei din Cluj.

În cadrul aceluiași podcast. Negru a vorbit și despre începutul carierei sale și obstacolele pe care le-a întâmpinat.

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Sânziana Negru, dezvăluiri emoționante despre momentul în care s-a mutat în București

„Am plâns 3 zile când m-am mutat la București. Am plâns și am zis: ‚Nu se poate!’” a declarat Negru în cadrul podcast-ului.

Se pare că ce a speriat-o cel mai tare a fost mulțimea și ritmul orașului, unde toți oamenii păreau să se miște grăbiți, în toate direcțiile.

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„Să existe puhoiul ăsta de oameni, care e atât de rapid,” a continuat Negru. „Toți se mișcă în toate direcțiile. Țin minte atât de clar, am în cap ziua în care am ieșit de la metrou. S-au deschis ușile și m-a izbit așa un puhoi de oameni și am zis: „Doamne ferește! Oare de ce m-am mutat la București?”

Negru a povestit că părinții ei și-ar fi dorit să urmeze o facultate mai aproape de casă, ca să poată veni mai ușor acasă în weekenduri.

În plus, opțiunea de la Cluj era și mai avantajoasă financiar. Acolo fusese admisă cu bursă, în timp ce în București ar fi trebuit să meargă la o universitate privată, a explicat ea.

Motivul pentru care a ales totuși să vină în București e că avea o relație la distanță cu cineva de aici.

„La Cluj intrasem cu bursă la facultate, la București trebuia să merg la privat și atunci ei nu prea erau de acord. Dar eu aveam o relație la distanță aici, în București,” a dezvăluit Negru.

Sânziana Negru a vorbit despre presiunea pe care a simțit-o acasă

Negru s-a născut pe 11 februarie 1987, în Republica Moldova, s-a mutat în România la vârsta de 7 ani și a crescut la Târgu Mureș, potrivit Observator. În București, a absolvit Facultatea de Științe Politice, specializarea Comunicare și Relații Publice.

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În cadrul podcast-ului, creatoarea de conținut a recunoscut că nu a fost niciodată genul de om care să știe de mică ce vrea să facă în viață. A fost atrasă dintotdeauna de zona artistică, de muzică, film și actorie, dar nu știa în ce direcție să o ia.

În clasa a IX-a era la profilul fizică-chimie, dar și-a dat rapid seama că nu e pe placul ei.

„Mama, tata, dați-mă la uman, că aici nu e de mine,” le-ar fi spus atunci părinților. S-a transferat la istorie, iar mutarea a fos cea mai bună decizie pe care a luat-o, susține Negru.

„După ce m-am mutat la București, eu eram doar preocupată să fiu o studentă bună,” susține Negru. „Știam că e foarte important pentru ai mei să am note bune și să termin facultatea. Și tata punea foarte multă presiune pe mine. „Învață, învață, învață, citește, nu fi proastă, învață!” Era cumva o presiune să fiu fiica bună pentru ei.”