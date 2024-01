Ce salariu vrea să dea „Pescobar” unui tânăr care să-i facă postări pe social media. Mulți au picat după primul mesaj dat

Paul Nicolau, patronul de la Taverna Racilor, cel care se autoproclamă „Pescobar”, a făcut un anunț de angajare care a primit sute de cereri. Celebrul afacerist pune la bătaie un salariu uluitor pentru un expert care să îi gestioneze conturile de social media, mulți încă au picat de la primul mesaj: „Nu mă mai ajutați, vă rog eu mult!”.

Paul Nicolau conduce unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti și din țară, „Taverna Racilor”, iar în prezent a devenit și patronul unui celebru club din Herăstăru. El s-a făcut remarcat în ochii publicului prin promovarea produselor restaurantului său, având un succes răsunător cuantificabil în numărul de clienți pe care îl are tot timpul și a notorietății obținute.

Recent a postat un anunț prin care spune că își dorește să angajeze un expert în social media să continue munca pe care el a făcut-o încă de la început știu care s-a bucurat de evoluție. Mulți care i-au scris însă au picat încă de la primul rând pe care „Pescobar” l-a citit.

„Pescobar” oferă un salariu uluitor unui expert în social media, dar este foarte strict: „Vreau să meriți banii, eu nu am nevoie de ajutor. Nu sunt neajutorat!”

Paul Nicolau spune că muți dintre „aplicanți” au picat proba încă de la primul rând scris. Ce exprimare l-a făcut să abandoneze din start mesajul și ce sumă pune la bătaie:

„Am făcut un anunț acum două, trei zile cum că îmi doresc un expert pe social media și mi-au venit sute de mesaje. Mi-au venit sute de mesaje și unele dintre ele începeau în felul următor, nici n-am mai continuat să le citesc, <<Paul eu vreau să te ajut>>. Ți se par neajutorat?

Nu, eu vreau să ofer 4.000, 5.000 de euro salariu unui expert social media care să facă de banii ăștia istorie în materie de marketing cu brandul meu și cu tot îi pun la dispoziție. Nu vreau să fiu ajutat! Așa că toți cei care mi-au dat mesaj cu <<vreau să te ajut>> și au fost foarte mulți… Nimeni nu ajută pe nimeni, să știți. Eu nu te ajut că îți dau 5.000 de euro, eu îți dau 5.000 de euro că sper că îi meriți.

Eu nu vreau să vii tu la mine să mă ajuți cu ceva, că eu nu-s neajutorat, mulțumesc lui Dumnezeu, la ce marketing fac eu s-ar putea să te bag eu un pic în training decât tu pe mine. Dar nu se pune problema așa, eu vreau pe cineva care să dea plusvaloare la tot ceea ce fac eu. Plus, în urma acestei dezvoltări, eu nu mai am timp să le fac cum trebuie. Adică mai mult decât marketing din ăsta nativ pe TikTok, nu mai am cum să fac, iar marketingul pentru mine are foarte multe segmente și înseamnă extraordinar de mult.

Și încă ceva, nu vreau să lucrez cu companii, n-am să lucrez niciodată cu o companie, vreau pe cineva intern, vreau să fac echipă cu un specialist social media, expert. Așa că vă rog mult de tot nu mă mai ajutați. Merci!”, a spus Paul Nicolau într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

