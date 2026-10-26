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Ce se întâmplă cu afacerile lui Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea. Trei firme pe pierdere, una cu profit de milioane

Patrick Borcea, fiul cunoscutului om de afaceri Cristi Borcea, întâmpină probleme în business! Conform rapoartelor făcute către ANAF, se pare că tânărul ar avea trei firme pe pierdere, însă una cu un profit colosal. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 08:48 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 08:50
Ce se întâmplă cu afacerile lui Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea | Facebook
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Patrick Borcea îi calcă pe urme tatălui său, fiind pasionat de domeniul afacerilor. Totuși, situația cu care se confruntă nu este neapărat cea mai fericită.

Acesta a declarat către Autoritatea Națională de Administrare Fiscală faptul că a avut trei firme ce ies în pierdere anual. Totuși, se poate mândri cu una care îi aduce bani frumoși în buzunar. Mai exact, este vorba despre un profit de peste 6,5 milioane de lei.

Patrick Borcea, probleme în afaceri! Ce se întâmplă cu fiul lui Cristi Borcea

Din păcate pentru el, afacerea care este cea mai profitabilă dintre toate a fost dată în judecată de mai mulți parteneri.

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Patrick Borcea a fost inclusiv chemat în instanță, alătri de persoane extrem de influente din lumea afacerilor. Acestea sunt o afaceristă cunoscută drept cea mai mare fermieră din estul țării, un funcționar public de rang înalt, specializat în combaterea fraudei vamale și un afacerist etichetat drept „rechin imobiliar”. Cel din urmă menționat a făcut sute de milioane din retrocedări controversate, conform Spynews.ro.

Și, ca și cum nu ar fi fost totul deja rău, Borcea jr. se confruntă și cu probleme penale. Acesta se confruntă cu acuzații serioase, privind agresiunea fostei iubite și furtul cheilor mașinii și apartamentului acesteia.

Oamenii legii au declarat inclusiv că a fost emis un ordin restricție pe numele fiului lui Cristi Borcea.

Ce a declarat fosta iubită a lui Patrick Borcea despre posibila agresiune fizică

Fosta iubită a lui Patrick Borcea a făcut declarații cu privire la situația cu care se confruntă tânărul. Aceasta a dezmințit informațiile publicate de Anchetatorii.ro, contrazicând inclusiv comunicatul poliției.

Tânăra a mărturisit că nu ar fi existat nicio agresiune fizică, menționând că nu își dorește să intre într-un subiect atât de personal.

Colaj Borcea
Patrick Borcea
Bilanț firme

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