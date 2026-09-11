În familia Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea, începutul anului școlar vine și cu o cheltuială considerabilă.

Cât îi costă pe Valentina Pelinel și Cristi Borcea școala celor trei copii. Suma uriașă pe care ar plăti-o într-un singur an | captura instagram/facebook

Milan și gemenele Indira și Rania învață la o școală privată cu profil internațional, iar tarifele pentru anul educațional 2026-2027 sunt pe măsura serviciilor oferite.

Cât îi costă pe Valentina Pelinel și Cristi Borcea școala celor trei copii

Conform informațiilor prezentate de Wowbiz, 12.850 de euro este taxa standard anuală pentru un elev din ciclul primar. Astfel, dacă se aplică același tarif pentru fiecare dintre cei trei copii, părinții ar ajunge la un total de 38.550 de euro pe an.

Suma nu este însă neapărat cea achitată în realitate de familia Valentinei Pelinel. Instituția de învățământ are și facilități destinate familiilor care au mai mulți copii înscriși, astfel că pentru frați pot exista reduceri.

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Ce primesc copiii pentru taxa de școlarizare

Tariful anual este conceput sub forma unui pachet care acoperă o gamă largă de servicii. În cei 12.850 de euro sunt incluse activitățile educaționale, înscrierea sau reînscrierea, materialele folosite la cursuri, mesele din timpul programului, uniforma și activitățile desfășurate în afara orelor obișnuite.

Pe de altă parte, părinții trebuie să țină cont și de anumite costuri suplimentare. Transportul oferit de școală nu este inclus în taxa menționată, la fel cum se întâmplă și în cazul unor servicii sau opțiuni suplimentare.

Milan, Indira și Rania sunt cei trei copii pe care Valentina Pelinel și Cristi Borcea îi au împreună. Milan a venit pe lume în 2016, iar ulterior familia a fost completată de gemenele Indira și Rania. Cei doi părinți formează un cuplu de aproximativ zece ani și, chiar dacă apar mai rar împreună în spațiul public, momentele importante din viața familiei ajung uneori pe rețelele sociale.

Valentina Pelinel este, de altfel, cea care pare să fie mai preocupată de păstrarea amintirilor în imagini. Vedeta a povestit recent, într-o postare pe Instagram, că soțul său nu are aceeași răbdare atunci când vine vorba despre ședințele foto de familie.

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„Eu sunt cea care vrea să păstreze toate momentele în poze. El este cel care crede că două poze sunt suficiente. Dar ce să fac… îmi place să adun amintiri la care să ne uităm peste ani. În ultima poză se vede exact cum încerc să-l conving că mai avem nevoie de doar una. Voi pățiți la fel cu bărbații din viața voastră? Au răbdare la poze sau trebuie prinși din mers?”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.