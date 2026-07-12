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Imagine rară cu familia lui Cristi Borcea. Ce a publicat Valentina Pelinel în mediul online

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară alături de toți cei nouă copii. Mesajul care a atras atenția fanilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 11:49 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 11:50
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Cristi Borcea și Valentina Pelinel au impresionat internauții după ce au publicat pe Instagram un videoclip în care apar alături de toți cei nouă copii ai familiei.

Imagine rară cu familia lui Cristi Borcea

Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant despre ceea ce înseamnă pentru ei o familie numeroasă, iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară.

Omul de afaceri este tatăl a nouă copii, proveniți din relațiile sale anterioare și din căsnicia cu Valentina Pelinel. Împreună cu actuala soție are trei copii: Milan, în vârstă de 10 ani, și gemenele Indira Maria și Rania Maria, care au câte 7 ani.

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Din mariajul cu Mihaela Borcea, Cristi Borcea mai are trei copii: Patrick, de 27 de ani, Angelo, de 23 de ani, și Melissa, de 22 de ani. De asemenea, din relația cu Alina Vidican au rezultat George Alexandru, în vârstă de 14 ani, și Gloria, de 11 ani. Familia este completată de Andreina Carolyn Christine, fiica pe care omul de afaceri o are din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, întreaga familie apare într-un decor verde, în mijlocul naturii, îmbrăcată în ținute în nuanțe de alb și bej. Alegerea vestimentară și atmosfera relaxată au transmis ideea de unitate și armonie.

Mesajul care a însoțit videoclipul a făcut referire la comentariile pe care Cristi Borcea le-a primit de-a lungul timpului cu privire la numărul mare de copii.

„9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”, au scris Cristi Borcea și Valentina Pelinel în descrierea postării, arată acest site.

Fanii au apreciat gestul și au lăsat numeroase comentarii de susținere. Mulți au transmis urări de bine familiei și au subliniat că adevărata împlinire vine din bucuria de a avea copii și de a petrece timp împreună.

Ce reguli au Cristi Borcea și Valentina Pelinel în creșterea copiilor

Deși beneficiază de o situație financiară foarte bună, Cristi Borcea și Valentina Pelinel spun că încearcă să îi crească pe cei trei copii ai lor într-un mod cât mai echilibrat. Cei doi își doresc ca micuții să învețe să aprecieze lucrurile simple și să nu considere confortul material un lucru firesc.

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Valentina Pelinel a povestit că, în vacanțe, încearcă să transforme activitățile obișnuite în jocuri pentru copii. La o ieșire la pescuit, de exemplu, le-a propus ca cel care prinde primul pește să spele vasele. Milan a fost câștigătorul, însă, după cum a mărturisit ea în glumă, nu a mai ajuns să își îndeplinească „pedeapsa”.

Totodată, fostul model a explicat că băiatul a prins drag de pescuit datorită tatălui său, iar în timp și gemenele au început să fie interesate de această activitate.

La rândul său, Cristi Borcea spune că, atunci când sunt împreună cu cei mici, atât el, cât și Valentina încearcă să își organizeze timpul în funcție de dorințele copiilor. În weekend le permit să se distreze cu activități precum machiajul, coafurile sau jocurile preferate, însă în timpul săptămânii și în perioada școlii regulile sunt respectate cu strictețe. Cei doi consideră că disciplina și implicarea în viața copiilor sunt la fel de importante ca momentele de relaxare petrecute în familie.

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