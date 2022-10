Ce se întâmplă în cariera lui Will Smith, la câteva luni după ce l-a pălmuit pe Chris Rock la gala Oscar

În primăvara lui 2022, Gala Oscar avea să rămână mult timp virală, după gafa făcută de Will Smith. Filmulețul în care el îl lovește pe Chris Rock, după ce făcuse o glumă pe seama soției actorului, Jada Smith, a făcut înconjurul lumii.

Ce rol a primit actorul Will Smith, la câteva luni după scandalul de la premiile Oscar

Compania Apple a anunțat că va lansa lungmetrajul Emancipation, în care va juca Will Smith. Filmul va apărea în cinematografe începând cu data de 2 decembrie 2022, urmând apoi să fie difuzat pe platforma de streaming.

A fost anunțat primul rol al lui Will Smith, la câteva luni de când a provocat scandalul de la Gala de decernare a premiilor Oscar. În filmul Emancipation, actorul va juca rolul unui sclav care fuge din Louisiana sperând că va ajunge în Nord, pentru a-și găsi libertatea, făcând referire la afro-americanii din America secolului XIX.

Scandalul în care a fost implicat Will Smith la Gala premiilor Oscar

La sfârșitul lui martie 2022, nimeni nu se aștepta să se întâmple un incident neplăcut în timpul decernării premiilor Oscar. Comediantul Chris Rock a făcut o glumă la adresa lui Jada Smith, soția lui Will Smith.

Actorul spusese că abia așteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului G.I. Jane (1997), când Demi Moore a trebuit să se radă în cap pentru rolul său din lungmetraj. Cu un an înainte, Jada Smith făcuse același lucru, și-a ras complet părul, însă din cauza alopeciei, o afecțiune care duce la căderea părului.

Văzând că soția sa și-a dat ochii peste cap, Will Smith s-a îndreptat către comediant și l-a pălmuit, moment în care filmulețul a devenit viral în întreaga lume. Incidentul s-a întâmplat înainte ca Will Smith să primească premiul pentru cel mai bun actor în filmul The Williams Method (2021).

Academia de la Hollywood Premiul Oscar nu i-a retras premiul și nu mai are voie să ia parte la ceremonia Oscar pe o durată de zece ani. Will Smith, la rândul său, a demisionat din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Will Smith și-a cerut scuze, în mod public

La patru luni după incident, Will Smith a publicat o înregistrare în care își cere scuze, pentru tot ce s-a întâmplat.

„Am luat legătura cu Chris, iar mesajul pe care l-am primit înapoi a fost că nu este pregătit să vorbească, iar când va fi, o va face. Deci, Chris, îmi cer scuze, comportamentul meu a fost inacceptabil şi sunt aici când eşti gata să vorbeşti. Nu există nicio parte din mine care să creadă că acesta a fost comportamentul corect în acel moment. Jada nu a avut nimic de-a face cu asta, îmi pare rău. Aceasta este o comunitate, am câştigat pentru că aţi votat pentru mine. Şi chiar mi se frânge inima că v-am stricat momentul", a spus el, potrivit Digi24.

