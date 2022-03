Soția lui Will Smith, Jada, prima reacție după ce actorul l-a lovit pe Chris Rock pentru a-i apăra demnitatea. Ce a transmis

Ea a scris marţi pe Instagram, lăsând un mesaj enigmatic pentru abonaţii săi. „Este o perioadă a vindecării şi eu sunt pregătită pentru asta”, a scris ea în mesaj.

Prima reacție a actriței Jada Smith după ce soțul ei l-a lovit pe Chris Rock în timpul decernării premiilor Oscar

Niciun alt cuvânt nu a fost adăugat acestei fraze şi comentariile mesajului au fost dezactivate. Acest post vine după scuzele prezentate public de Will Smith lui Chris Rock şi publicului de la gala Oscar pentru accesul său violent.

O glumă a lui Chris Rock despre capul ras al Jadei Pinkett Smith, afectată de alopecie - o boală care provoacă căderea părului - a declanşat incidentul.

Will Smith a urcat deodată pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock sub privirile stupefiate ale celebrităţilor şi telespectatorilor.

Apoi, actorul în vârstă de 53 de ani i-a strigat din scaun: „Nu mai pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită!”.

„Vreau să-ţi cer public scuze, Chris. Ceea ce am făcut a fost deplasat şi am greşit”, a scris Will Smith pe contul de Instagram.

Academia Americană de Film anunţase anterior deschiderea unei anchete interne în legătură cu acest incident, subliniind că a condamnat „acţiunile domnului Smith în timpul emisiunii de aseară”. Chris Rock nu a comentat incidentul.

Mesajul lui Will Smith pentru Chris Rock după palma pe care i-a dat-o pe scenă la Oscaruri

Will Smith și-a cerut iertare de la Chris Rock a doua zi după decernarea Premiilor Oscar 2022, când Will l-a lovit pe scenă pe comediant după ce acesta făcuse o glumă la adresa soției sale, Jada Smith.

Invitații prezenți la acest eveniment fastuos au rămas uimiți când au văzut ce se întâmplă pe scenă, chiar în fața lor.

Chris Rock a urcat pe scenă la decernarea Premiilor Oscar 2022 pentru a prezenta care este câștigătorul la categoria Cel mai bun documentar. Cu toate acestea, speech-ul său a început cu glume despre colegii săi propuși la categoriile Cel mai bun actor al anului.

Fiind un comediant cunoscut, Chris a vorbit despre mai multe vedete, și a ajuns și la Will Smith, făcând o glumă despre soția acestuia, Jada Smith. Chris a spus că așteaptă să o vadă în filmul G. I. Jane 2. Chris Rock a făcut referire la look-ul lui Jada, care a decis să se tundă cheală după ce a fost diagnosticată cu alopecie în 2018. Actrița din rolul principal din G. I. Jane este, de asemenea, cheală.

Inițial Will Smith a fost surprins râzând la gluma lui Chris Rock, dar după ce actorul a văzut grimasa de pe chipul soției sale, Jada Pickett Smith, el s-a înfuriat teribil. Pentru că nu a mai putut să își controleze furia, Will a decis să urce pe scenă și să îi dea o palmă lui Chris Rock. Comediantul a rămas cu gura căscată.

Will Smith s-a așezat la loc și a strigat la Chris Rock, spunându-i să nu îi mai pronunțe niciodată numele. Chris Rock nu s-a mișcat de pe scenă și și-a continuat cu profesionalism speech-ul, spunând că acesta ar putea fi cel mai bun moment din televiziune de până acum. Câteva momente mai târziu, Will Smith a primit premiul pentru Cel mai bun actor și în timpul discursului de acceptare și-a cerut scuze pentru ieșirea lui nervoasă.

