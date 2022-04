Decizia neașteptată pe care a luat-o Will Smith, după incidentul de la Premiile Oscar 2022. Ce se va întâmpla cu cariera sa

După scandalul iscat la decernarea Premiilor Ocar 2022, Will Smith a luat o decizie importantă cu privire la cariera sa de actor. Într-o declarație oficială de vineri, 1 aprilie, Will Smith a demisionat din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Actorul a transmis un mesaj clar prin intermediul managerului său. ”Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice alte consecinţe pe care Consiliul le consideră adecvate”, a afirmat Smith într-o declaraţie transmisă pentru CNN.

Will Smith a demisionat din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice

La scurt timp după demisia lui Will Smith, David Rubin, preşedintele Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, a declarat că Academia a acceptat demisia imediată a celebrului actor.

Citește și: Soția lui Will Smith, Jada, prima reacție după ce actorul l-a lovit pe Chris Rock pentru a-i apăra demnitatea. Ce a transmis

”Vom continua să mergem mai departe cu procedurile noastre disciplinare împotriva domnului Smith pentru încălcări ale Standardelor de conduită ale Academiei, înainte de următoarea întâlnire a consiliului de administraţie programată pe 18 aprilie”, a mai adăugat David Rubin, potrivit News.ro.

Will Smith și-a cerut scuze public de la Chris Rock

Will Smith și-a cerut iertare de la Chris Rock a doua zi după decernarea Premiilor Oscar 2022, când Will l-a lovit pe scenă pe comediant după ce acesta făcuse o glumă la adresa soției sale, Jada Smith.

Invitații prezenți la acest eveniment fastuos au rămas uimiți când au văzut ce se întâmplă pe scenă, chiar în fața lor.

Citește și: Premiile Oscar 2022: De ce a fost întreruptă imaginea în timpul discursului lui Will Smith după acceptarea Premiului Oscar

Chris a vorbit despre mai multe vedete, și a ajuns și la Will Smith, făcând o glumă despre soția acestuia, Jada Smith. Chris a spus că așteaptă să o vadă în filmul G. I. Jane 2. Chris Rock a făcut referire la look-ul lui Jada, care a decis să se tundă cheală după ce a fost diagnosticată cu alopecie în 2018. Actrița din rolul principal din G. I. Jane este, de asemenea, cheală.

Inițial Will Smith a fost surprins râzând la gluma lui Chris Rock, dar după ce actorul a văzut grimasa de pe chipul soției sale, Jada Pickett Smith, el s-a înfuriat teribil. Pentru că nu a mai putut să își controleze furia, Will a decis să urce pe scenă și să îi dea o palmă lui Chris Rock. Comediantul a rămas cu gura căscată.

“Violența, sub orice formă, este dăunătoare și distructivă. Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseară a fost inacceptabil și de neiertat. Glumele făcute la adresa mea fac parte din jobul meu, dar glumele despre boala de care suferă Jada au fost prea mult pentru mine și am reacționat la nervi. Aș vrea să îmi cer scuze public, Chris. Am întrecut limita și am greșit. Îmi e rușine de acțiunile mele pentru că ele nu sunt demne de bărbatul care vreau să fiu. Nu trebuie să existe loc de violență într-o lume a iubirii și bunătății”, a scris Will Smith pe contul său de Instagram a doua zi, în încercarea de a-și cere iertare de la Chris Rock.

Cele mai noi episoade din serialul tău preferat sunt disponibile în AntenaPLAY.