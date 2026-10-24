Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de ce nu s-a măritat

Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express 2026. Relațiile din trecut, dorința de a avea copii și ce caută la un iubit.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au revenit în atenția publicului odată cu participarea la Asia Express 2026. Dacă viața sentimentală a Loredanei Chivu a fost intens mediatizată, povestea Anei Maria Mocanu este cunoscută mai ales prin declarațiile pe care aceasta le-a făcut de-a lungul anilor. Fosta asistentă TV a trecut prin relații complicate, a vorbit deschis despre dorința de a deveni soție și mamă și a dezvăluit ce așteptări are acum de la un bărbat.

Ana Maria Mocanu se numără printre vedetele care au atras atenția telespectatorilor în sezonul Asia Express 2026. Alături de Loredana Chivu, fosta asistentă TV a acceptat provocarea de a participa la una dintre cele mai dificile competiții televizate. Cele două sunt cunoscute publicului de mulți ani, încă din perioada în care apăreau în emisiunea prezentată de Dan Capatos. Dincolo de cariera în televiziune și de aparițiile din mediul online, Ana Maria Mocanu are o poveste personală despre care a vorbit în repetate rânduri. De-a lungul timpului, vedeta a avut relații care au ajuns în atenția publicului, dar a trecut și prin perioade în care a preferat să se concentreze asupra carierei.

Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026

Ana Maria Mocanu a devenit cunoscută publicului larg datorită aparițiilor sale în emisiunea lui Dan Capatos, unde a fost asistentă TV. Înainte să ajungă pe micul ecran, aceasta a activat în lumea dansului, participând la evenimente și apărând în videoclipuri muzicale. Ulterior, și-a dezvoltat activitatea în mediul online, unde a continuat să păstreze legătura cu admiratorii săi. În 2026, Ana Maria Mocanu a acceptat provocarea Asia Express, făcând echipă cu Loredana Chivu, una dintre prietenele sale. Cele două au trecut împreună prin probe solicitante, dar și prin momente tensionate, care au atras atenția telespectatorilor.

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Ce se știe despre relațiile amoroase ale Anei Maria Mocanu

Deși este cunoscută pentru aparițiile sale televizate, Ana Maria Mocanu nu a evitat întotdeauna discuțiile despre viața sentimentală. În trecut, vedeta a avut relații despre care a vorbit public, inclusiv în emisiunile Antena Stars. În 2020, aceasta povestea că se afla într-o relație de aproximativ nouă luni. Recunoștea că între ea și partenerul său existau uneori neînțelegeri, pe fondul temperamentului impulsiv al amândurora. O altă etapă importantă din viața sa a fost mutarea în Spania. Potrivit www.viva.ro, în 2015, Ana Maria Mocanu a decis să plece din România pentru a fi alături de iubitul pe care îl avea atunci. Relația nu a rezistat însă, iar vedeta s-a întors ulterior în țară. De-a lungul anilor, Ana Maria Mocanu a făcut și mărturisiri despre experiențe sentimentale dureroase. În 2021, aceasta a susținut public că ar fi fost agresată și înșelată de un fost partener.

Ana Maria Mocanu a recunoscut că își dorește să fie mamă

Dincolo de relațiile din trecut, fosta asistentă TV a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale: să își întemeieze o familie.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars și relatat de www.a1.ro, Ana Maria Mocanu a mărturisit că regretă faptul că nu a reușit să își construiască familia pe care și-o dorea. La momentul respectiv, vedeta explica faptul că își concentrase o mare parte din energie asupra proiectelor profesionale. Aceasta spunea că își dorește să se căsătorească și să devină mamă, însă numai atunci când va întâlni persoana potrivită. Ana Maria Mocanu a recunoscut și că, în trecut, a avut încredere prea repede în anumite persoane și că unele relații nu s-au încheiat așa cum sperase.

Are Ana Maria Mocanu iubit? Ce a spus despre viața sa sentimentală în 2026

Ana Maria Mocanu a vorbit despre acest subiect și în 2026, după experiența Asia Express. Invitată în platoul Spynews TV, fosta asistentă TV a explicat ce calități își dorește să aibă bărbatul care îi va deveni partener. Vedeta a mărturisit că banii nu reprezintă cel mai important criteriu într-o relație: „Am niște principii ale mele, dar nici nu consider că banii sunt totul într-o relație”, a declarat Ana Maria Mocanu, potrivit www.spynews.ro. Aceasta a explicat că își dorește un bărbat echilibrat, ambițios, credincios și alături de care să poată construi o relație serioasă.

Cum s-au schimbat așteptările Anei Maria Mocanu de la un partener

Experiențele din trecut au determinat-o pe Ana Maria Mocanu să privească diferit relațiile. Într-un interviu acordat emisiunii Star Matinal e pe val, în 2024, aceasta recunoștea că a devenit mai selectivă atunci când vine vorba despre alegerea unui partener. Vedeta spunea că își dorește un bărbat muncitor și respectuos, alături de care să existe sentimente reciproce. Tot atunci, Ana Maria Mocanu a povestit că una dintre relațiile sale începuse prin intermediul rețelelor sociale și că nu exclude posibilitatea de a cunoaște pe cineva în mediul online. Astfel, dincolo de imaginea sa de fostă asistentă TV și de concurentă Asia Express, Ana Maria Mocanu a vorbit de-a lungul anilor despre o dorință constantă: să întâlnească un partener alături de care să își construiască familia pe care și-o dorește.