Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de ce nu s-a măritat

Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre iubiții ei și de ce nu s-a măritat

Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Maria Mocanu de la Asia Express 2026. Relațiile din trecut, dorința de a avea copii și ce caută la un iubit.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 17:11 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 17:13
Ana Maria Mocanu, despre iubiții ei | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au revenit în atenția publicului odată cu participarea la Asia Express 2026. Dacă viața sentimentală a Loredanei Chivu a fost intens mediatizată, povestea Anei Maria Mocanu este cunoscută mai ales prin declarațiile pe care aceasta le-a făcut de-a lungul anilor. Fosta asistentă TV a trecut prin relații complicate, a vorbit deschis despre dorința de a deveni soție și mamă și a dezvăluit ce așteptări are acum de la un bărbat.

Ana Maria Mocanu se numără printre vedetele care au atras atenția telespectatorilor în sezonul Asia Express 2026. Alături de Loredana Chivu, fosta asistentă TV a acceptat provocarea de a participa la una dintre cele mai dificile competiții televizate. Cele două sunt cunoscute publicului de mulți ani, încă din perioada în care apăreau în emisiunea prezentată de Dan Capatos. Dincolo de cariera în televiziune și de aparițiile din mediul online, Ana Maria Mocanu are o poveste personală despre care a vorbit în repetate rânduri. De-a lungul timpului, vedeta a avut relații care au ajuns în atenția publicului, dar a trecut și prin perioade în care a preferat să se concentreze asupra carierei.

Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026

Ana Maria Mocanu a devenit cunoscută publicului larg datorită aparițiilor sale în emisiunea lui Dan Capatos, unde a fost asistentă TV. Înainte să ajungă pe micul ecran, aceasta a activat în lumea dansului, participând la evenimente și apărând în videoclipuri muzicale. Ulterior, și-a dezvoltat activitatea în mediul online, unde a continuat să păstreze legătura cu admiratorii săi. În 2026, Ana Maria Mocanu a acceptat provocarea Asia Express, făcând echipă cu Loredana Chivu, una dintre prietenele sale. Cele două au trecut împreună prin probe solicitante, dar și prin momente tensionate, care au atras atenția telespectatorilor.

Articolul continuă după reclamă

Ce se știe despre relațiile amoroase ale Anei Maria Mocanu

Deși este cunoscută pentru aparițiile sale televizate, Ana Maria Mocanu nu a evitat întotdeauna discuțiile despre viața sentimentală. În trecut, vedeta a avut relații despre care a vorbit public, inclusiv în emisiunile Antena Stars. În 2020, aceasta povestea că se afla într-o relație de aproximativ nouă luni. Recunoștea că între ea și partenerul său existau uneori neînțelegeri, pe fondul temperamentului impulsiv al amândurora. O altă etapă importantă din viața sa a fost mutarea în Spania. Potrivit www.viva.ro, în 2015, Ana Maria Mocanu a decis să plece din România pentru a fi alături de iubitul pe care îl avea atunci. Relația nu a rezistat însă, iar vedeta s-a întors ulterior în țară. De-a lungul anilor, Ana Maria Mocanu a făcut și mărturisiri despre experiențe sentimentale dureroase. În 2021, aceasta a susținut public că ar fi fost agresată și înșelată de un fost partener.

Ana Maria Mocanu a recunoscut că își dorește să fie mamă

Dincolo de relațiile din trecut, fosta asistentă TV a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale: să își întemeieze o familie.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars și relatat de www.a1.ro, Ana Maria Mocanu a mărturisit că regretă faptul că nu a reușit să își construiască familia pe care și-o dorea. La momentul respectiv, vedeta explica faptul că își concentrase o mare parte din energie asupra proiectelor profesionale. Aceasta spunea că își dorește să se căsătorească și să devină mamă, însă numai atunci când va întâlni persoana potrivită. Ana Maria Mocanu a recunoscut și că, în trecut, a avut încredere prea repede în anumite persoane și că unele relații nu s-au încheiat așa cum sperase.

Are Ana Maria Mocanu iubit? Ce a spus despre viața sa sentimentală în 2026

Ana Maria Mocanu a vorbit despre acest subiect și în 2026, după experiența Asia Express. Invitată în platoul Spynews TV, fosta asistentă TV a explicat ce calități își dorește să aibă bărbatul care îi va deveni partener. Vedeta a mărturisit că banii nu reprezintă cel mai important criteriu într-o relație: „Am niște principii ale mele, dar nici nu consider că banii sunt totul într-o relație”, a declarat Ana Maria Mocanu, potrivit www.spynews.ro. Aceasta a explicat că își dorește un bărbat echilibrat, ambițios, credincios și alături de care să poată construi o relație serioasă.

Cum s-au schimbat așteptările Anei Maria Mocanu de la un partener

Experiențele din trecut au determinat-o pe Ana Maria Mocanu să privească diferit relațiile. Într-un interviu acordat emisiunii Star Matinal e pe val, în 2024, aceasta recunoștea că a devenit mai selectivă atunci când vine vorba despre alegerea unui partener. Vedeta spunea că își dorește un bărbat muncitor și respectuos, alături de care să existe sentimente reciproce. Tot atunci, Ana Maria Mocanu a povestit că una dintre relațiile sale începuse prin intermediul rețelelor sociale și că nu exclude posibilitatea de a cunoaște pe cineva în mediul online. Astfel, dincolo de imaginea sa de fostă asistentă TV și de concurentă Asia Express, Ana Maria Mocanu a vorbit de-a lungul anilor despre o dorință constantă: să întâlnească un partener alături de care să își construiască familia pe care și-o dorește.

De ce nu-și dorește Anca Țurcașiu să devină profesoară. Actrița a făcut dezvăluiri rare: „Mi-e frică…”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Răsturnare de situaţie în procesul de divorţ al lui Ilie Năstase! Decizia luată de soţia acestuia, Ioana Răsturnare de situaţie în procesul de divorţ al lui Ilie Năstase! Decizia luată de soţia acestuia, Ioana
Observatornews.ro Trucul prin care scazi factura la caldură. Ce trebuie să pui în spatele caloriferului Trucul prin care scazi factura la caldură. Ce trebuie să pui în spatele caloriferului
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
SpyNews Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Marina Voica, internată de urgență în spital, la 90 de ani! Ce se întâmplă cu artista. Primele declarații de pe patul de spital
Marina Voica, internată de urgență în spital, la 90 de ani! Ce se întâmplă cu artista. Primele declarații de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Actrița Elena Mogîldea, mesaj emoționant pentru soacra ei! Ce i-a transmis Crinei Mardare: „Am tras lozul câștigător”
Actrița Elena Mogîldea, mesaj emoționant pentru soacra ei! Ce i-a transmis Crinei Mardare: „Am tras lozul...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x