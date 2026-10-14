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Ana Maria Mocanu, incident neașteptat în mașina unui șofer de la autostop. Ce a făcut concurenta: „Nu vezi ce faci?”

Un drum cu autostopul s-a transformat într-un moment tensionat la Asia Express! Ce a făcut Ana Maria Mocanu în mașina unui șofer și de ce a fost mustrată de Loredana Chivu.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:48 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:48
Ana Maria Mocanu, incident neașteptat în mașina unui șofer de la autostop. Ce a făcut concurenta: „Nu vezi ce faci?” | Antena 1
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După o probă solicitantă, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit, în cele din urmă, să găsească o mașină care să le ducă spre următoarea destinație de pe Drumul Mătăsii.

Ana Maria Mocanu a „distrus” mașina șoferului de la autostop la Asia Express

Numai că drumul nu a fost lipsit de incidente. Îmbrăcată în costumul special de soldat de teracotă, Ana Maria Mocanu a urcat în autoturism plină de noroi, iar ținuta sa a lăsat urme pe interiorul mașinii. Situația a provocat nemulțumiri și a dus la un schimb de replici între cele două concurente.

Cele două au pornit în cursa pentru ultima șansă, într-o etapă în care fiecare minut conta. După provocarea care le-a obligat să poarte costume neobișnuite, concurentele au fost nevoite să găsească rapid transport pentru a ajunge la următoarea misiune. Însă, odată ajunse în mașina unui șofer care a acceptat să le ajute, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

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Ana Maria Mocanu, în conflict cu Loredana Chivu din cauza noroiului

Costumul de soldat de teracotă purtat de Ana Maria Mocanu era îmbibat în noroi după proba anterioară. În momentul în care concurenta s-a urcat în autoturism, murdăria a ajuns pe interiorul mașinii și chiar pe șofer, spre nemulțumirea Loredanei Chivu.

Aceasta i-a atras atenția colegei sale că trebuie să fie mai atentă și să încerce să nu murdărească nici autoturismul, nici persoana care le oferise transport. Situația a tensionat atmosfera din mașină, iar cele două au ajuns să își reproșeze reciproc felul în care au gestionat momentul.

Pentru Loredana, era important să respecte gestul șoferului, care le-a ajutat într-un moment în care aveau nevoie să ajungă cât mai repede la următoarea destinație. În schimb, Ana Maria a considerat că bărbatul știa la ce să se aștepte atunci când a decis să le ia în mașină, având în vedere starea costumului său.

„Și-a asumat”, a spus Ana Maria Mocanu

Chiar dacă situația a fost una neplăcută, cele două au trebuit să-și continue traseul. În cursa pentru ultima șansă, timpul pierdut și dificultățile întâmpinate pot influența parcursul unei echipe, iar concurentele nu-și permit să rămână prea mult în urmă.

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