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Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă

Descoperă imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau nu doar asistente păcătoase la emisiunea „Un show păcătos”, ci și protagonistele unei emisiuni la Antena Stars.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:32 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 11:42
Descoperă imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu din anul 2013 și anul 2014
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În urmă cu aproximativ 13-14 ani, în perioada 2013, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au devenit nu doar asistente păcătoase, ci și protagonistele unei emisiuni de la Antena Stars. Descoperă în imaginile de mai jos cum arătau cele două atunci.

Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă

Loredana Chivu, care în prezent are vârsta de 36 de ani, este una dintre cele mai urmărite vedete din România pe Instagram, aceasta având în prezent mai bine de 1,8 milioane de urmăritori doar pa pagina sa oficială de Instagram. Model și vedetă de televiziune, aceasta este o adevărată apariție și reușește de fiecare dată când iese pe stradă să întoarcă numeroase priviri. Ana Mari Mocanu este și ea extrem de activă în mediul online, acolo unde are peste 86.000 de urmăritori doar pe Instagram.

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În prezent, cele două fac o echipă extrem de puternică în cadrul show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii. Deși au fost numeroase momentale în care s-au certat și au simțit că cedează psihic, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au reușit de fiecare dată să se împace și să continue drumul cu ambiție și dorința de a demonstra cât sunt de puternice și curajoase.

Pe cele două concurente nu le leagă doar o prietenie extrem de veche, ci și un trecut profesional comun.

În urmă cu aproximativ 13 ani, în anul 2013, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au candidat pentru postul de asistentă păcătoasă în cadrul emisiunii „Un show păcătos” și coincidența a făcut că amândouă au fost desemnate învingătoare, datorită diferenței mici de voturi.

Loredana Chivu în anul 2013

Loredana Chivu în anul 2013

Cele două au fost atunci mai mult decât fericite să câștige și a urmat un lung șir de ediții în care cele două au încins atmosfera la „Un show păcătos”.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu în anul 2013

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu în anul 2013

Cele două s-au făcut remarcate nu doar prin fizicul de invidiat și prin dansurile sexy, ci și prin atitudinea dezinvoltă și simțul umorului, lucruri ce au cucerit publicul.

Succesul lor a continuat apoi în anul 2014, atunci când acestea au devenit protagonistele emisiunii Asistenele, de la Antena Stars. Publicul a putut descoperi atunci mai multe detalii despre cele două și a putut afla cum arată o zi din viața celor două.

colaj foto cu loredana chivu la asia express, alaturi de ana maria mocanu

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi imagini din arhivă cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

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