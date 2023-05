Ce semnificație deosebită poartă numele fetiței Danielei Crudu. Este aparte alegerea pe care a făcut-o asistenta TV

Daniela Crudu a devenit pentru prima dată mamă la vârsta de 33 de ani. Fosta asistentă TV și- schimbat complet viața, a părăsit România alături de partenerul ei de viață, un afacerist român stabilit în Suedia.

Marți a fost o zi specială pentru familia Danielei Crudu. A adus pe lume primul ei copil și a împărtășit cu toată lumea acest moment special din viața sa publicând imagini din maternitate alături de micuța Daiana.

Ce semnificații deosebite are numele Daiana, fetița Danielei Crudu

Numele Daiana este de origine latineasca si înseamnă "divin","lumina zilei, cer luminos", iar în limba latină "Daiana" este o formă adjectivală a cuvântului "divus, dius" care înseamnă divin sau ceresc.

"Daiana" își are originile în mitologia romană, fiind zeița Lunii, a pădurilor și a vânătorii, dar și a nașterii. Pentru romani "diviana" este numele latin pentru "zeița". Zeița Daiana, în mitologia romană, era fiica lui Jupiter și al Latoniei și sora lui Apolo, potrivit brainly.ro.

Proaspăta mămică apare zâmbind în patul de spital, după naștere, alături de fiica sa, dar și de medicul care i-a urmărit sarcina.

Ce spune Daniela Crudu despre bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire

Daniela Crudu este în plină transformare personală. Acesta are o relație cu un român după cum ea a declarat și are planuri mari cu el. Ea nu și-a afișat iubitul și preferă discreția în schimbul zecilor de materiale de presă și de televiziune care ar acapara-o.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu spune că Suedia este o țară unde oamenii din jur nu acordă interes vieții sale personale, lucru care îi aduce libertate și liniște.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă. La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, spune Daniela Crudu.

Aceasta a făcut chiar demersuri în schimabrea sa. Și-a vândut apartamentul din București în care a locuit vreme de 12 ani.

