Ce spune Alexandra Stan despre presupusa relație cu fotbalistul George Pușcaș. Cei doi au fost surprinși în vacanță în Grecia

Alexandra Stan a vorbit despre situația sa amoroasă. Ce declarații a făcut vedeta după ce s-a zvonit că ar forma un cuplu cu fotbalistul de la naționala României, George Pușcaș.

Alexandra Stan a vorbit despre situația sa amoroasă după ce în presă au apărut zvonuri că ar forma un cuplu cu fotbalistul George Pușcaș. Artista în vârstă de 34 de ani a petrecut o vacanță exotică alături de sportiv în Grecia, de aici și zvonurile că cei doi ar forma un cuplu. Cei doi au fost surprinși într-o imagine în timp ce se luau în brațe și râdeau copios.

Alexandra Stan s-a afișat într-o rochie verde neon care a încins spiritele pe internet. Ce detalii au atras atenția imediat

Ce relație este între Alexandra Stan și fotbalistul George Pușcaș

Alexandra Stan și fotbalistul George Pușcaș s-au afișat din ce în ce mai des împreună, fapt care i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă nu cumva cei doi ar fi într-o relație. Artista și fotbalistul au petrecut împreună în mai multe vacanțe de lux. Însă artista a ținut să clarifice acest zvon și să spună clar și răspicat că în acest moment este singură.

„Dacă mergi într-o vacanță cu niște oameni și sunt mai mulți oameni la o masă, nu înseamnă că ești cu unul din oamenii ăia. Voi ma cunoașteți pe mine, eu sunt foarte sinceră. Dacă eu aveam o relație, eu eram prim care ieșea în față și ziceam”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars.

Relațiile Alexandrei Stan au fost mereu discutate de către presa din România. Artista a fost cuplată de-a lungul timpului cu diverși fotbaliști, iar recent s-a scris că vedeta ar forma un cuplu cu fotbalistul turc Altay Bayindir, însă a negat și relația cu el.

„El stă în Turcia. Am vorbit de câteva ori pe Instagram. Anul trecut mi-a scris el când eram în Turcia. Dar el e genul de băiat foarte serios, care nu iese niciodată, nu are relații.

Muncește foarte mult, e tânăr și trage tare. Am ieșit o singură dată, dar într-un grup de prieteni, anul trecut. După ziua mea, ne-am văzut în Barcelona. În Turcia nu ne-am întâlnit niciodată. Mai vorbesc cu el. Dar, de dimineața până seara are antrenamente. Nu are prietenă”, a spus Alexandra Stan, potrivit CanCan.

Alexandra Stan, diagnosticată cu o boală rară. Ce sacrificii face artista pentru a ține afecțiunea sub control

Pe cine iubește Alexandra Stan? Artista se declară singură, dar spune că are un „soulmate”

Cu toate că se declară singură, Alexandra Stan spune că are o persoană la care se gândește, dar știe că nu poate fi mai mult decât o relație la distanție. Și cum e conștientă că relațiile la distanță nu merg, artista ezită să facă mai mulți pași în această direcție.

„Acum nu, adică iubesc așa, mai am un crush, să zicem, mai vorbesc. De exemplu, băiatul ăsta despre care am făcut piesa, Bobo. Am o relație așa, la distanță, de soulmate și atât cu el, dar fiecare e liber, adică suntem liberi. Nu, nu funcționează (n.r. o relație la distanță), tocmai de asta, e doar o chestie așa de soulmate și atât. El înseamnă ceva pentru mine și știe că sunt aici oricând poate el și vrea să mă sune. Eu sunt aici pentru el, îl ajut cu tot ce pot, la fel și el. În fața mea poate să fie el cu adevărat, nu trebuie să aibă vreo mască sau ceva, dar nu are cum să funcționeze din punct de vedere al unei familii, de exemplu. Dacă vrei să îți faci o familie, sunt de părere că trebuie să ai un om care să se dedice. Și tu la fel, să te dedici. Nu ai cum să ai o relație la distanță, e foarte greu”, declara Alexandra Stan, potrivit CanCan.