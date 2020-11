Ce spune Oana Zăvoranu despre divorțul lui Pepe și al Ralucăi Pastramă. Primele declarații ale divei

Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂 Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂....’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂...chill...😉😉😉...astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 😂😂😂 Have Fun and Enjoy Love, Oana ♥️ P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...

A post shared by OANA ZAVORANU OFFICIAL (@oana.zavoranu) on Nov 3, 2020 at 9:23am PST