Ce spune Pepe despre diferența de vârstă dintre el și soția lui. Cum a fost cucerit de Yasmine, după divorțul de Raluca Pastramă

Pepe a vorbit, fără reținere, despre diferența de vârstă dintre el și soția lui. Puțini sunt cei care știu faptul că artistul este mai mare decât Yasmine Ody cu 15 ani. De asemenea, acesta a povestit și despre cum a fost cucerit de actuala lui parteneră.

Pepe, pe numele real Ionuț Nicolae Pascu, a fost întotdeauna o persoană discretă. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” și-a ținut viața privată departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor.

Pentru că este o figură publică, artistul a ținut să își anunțe fanii cu privire la evenimentele majore care au avut loc. Așadar, acesta nu s-a ascuns când a venit vorba despre divorțul de Raluca Pastramă.

Pepe a oferit câteva informații despre despărțirea de mama celor două fiice ale sale, însă a cerut discreție și transparentă din partea presei. Cântărețul a mărturisit în nenumărate rânduri că preferă să nu discute despre lucruri personale.

De asemenea, artistul a intrat din nou în atenția publicului când s-a afișat alături de actuala parteneră. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Pepe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Yasmine Ody.

Superba brunetă mai tânără cu 15 ani decât el i-a oferit cel mai frumos cadou în luna iunie a anului 2022: un băiețel. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece.

Pepe, despre diferența de vârstă dintre el și actuala soție, Yasmine Ody

Chiar dacă există o diferența mare de vârstă între Pepe și soția lui, aceasta nu reprezintă un obstacol în relația lor. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” a dezvăluit că vârsta este doar un număr și că în cuplul lor nu se simte nicio diferență în privința acestui aspect.

„Așa ne simțim, ca și cum ne știm demult. Oricum ne știm de foarte mulți ani. Dar noi suntem împreună de doi ani și jumătate, aproape trei. În luna mai împlinim trei ani de când suntem împreună. Adică, cumva le așază Dumnezeu. Poate, dacă am fi avut aceeași vârstă și ne întâlneam la 25 de ani, poate nu ne potriveam.

Diferența de vârstă dintre noi nu se simte, părerea mea. Nu există unul mai 'nebun' și altul mai echilibrat. Mie mi se pare că suntem echilibrați amândoi.”, a povestit Pepe, potrivit viva.ro.

Cum l-a cucerit Yasmine Ody pe actualul soț, Pepe. Cei doi au format un cuplu la scurt timp de la divorțul artistului de Raluca Pastramă

Yasmine Ody a reușit să-l cucerească pe actualul soț încă din prima clipă cu frumusețea ei, dar și cu dezvăluirile pe care i le-a făcut. Pepe a fost surprins când a aflat că actuala lui parteneră apreciază cel mai mult la el faptul că este un tată atât de bun, conform sursei citate mai sus.

„Are multe calități, nu aș putea să spun doar trei. Le are pe toate. În primul rând, am întrebat-o eu la început, în primele două-trei zile, când ne-am întâlnit; nu eram împreună pe atunci și am întrebat-o 'Ce îi place cel mai mult la mine'. Și mi-a spus: 'Îmi place că ești cel mai bun tată'. 'M-a spart' în momentul acela. Da, mi-a spus că îi place de mine, că sunt un tată extraordinar, cel mai bun tată din lume. Adică nu mă așteptam.

Mă așteptam să spună orice altceva, că sunt nebun, că sunt artist, spontan, glumeț, dar nu mă așteptam să spună asta. Nu știam că apreciază fetele chestia asta sau nu mă așteptam eu. Dar m-a surprins atunci. Atunci am început să fiu mai atent la ea.”, a mai adăugat el.