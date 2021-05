Raluca Pastramă, dezvăluiri despre divorțul de Pepe. Ce a făcut-o să treacă peste momentul dificil: "Asta a fost povestea noastră"

Vestea divorțului dintre Raluca Pastramă și Pepe a fost o surpriză pentru toată lumea. Cei doi au fost întotdeauna foarte discreți în ceea ce privește viața lor personală și n-au vorbit până acum despre motivul care a dus la ruptura dintre ei.

De asemenea, artistul a abordat de mai multe ori subiectul "divorț" și a explicat publicului cât de greu i-a fost să treacă peste, însă de data aceasta i-a venit rândul Ralucăi Pastramă, care a oferit primul interviu după despărțirea de Pepe, la Antena Stars.

Ce spune Raluca Pastramă despre divorțul de Pepe

Fosta soție a artistului și-a deschis sufletul la TV și le-a explicat telespectatorilor prin ce a trecut după separarea de artist.

În cadrul interviului pentru Antena Stars, Raluca Pastramă a mărturisit că este o persoană foarte credincioasă și că se roagă des. De asemenea, frumoasa brunetă a dezvăluit că a trecut prin momente foarte dificile după ce a divorțat, care i-au afectat viața, cât și aspectul fizic.

Deși au trecut luni de când s-au despărțit, fosta soție a lui Pepe nu a reușit să treacă peste perioada grea din viața ei.

"E mai greu pentru mine în toată perioadă asta, încă nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă de timp. Sunt alte lucruri care au mai multă prioritate, dacă mă întrebi pe mine: copii, să te simți bine, să ieși într-un parc, să ai liniște sufletească pentru că dacă nu o ai nu îți iese nimic bine și nu poți funcționa, eu cel puțin nu am funcționat o perioadă foarte lungă, 5 luni de zile chiar n-am funcționat, mergeam și eram un fel de umbră. După ce treci prin perioadele astea atât de grele îți dai seama ce contează de fapt, cât contează să ai liniște, cât contează să ai stropul ăla de fericire care să îți umple inima. Doar tu te poți motiva, doar tu te poți ridica, eu am făcut asta cu mine.

M-am motivat în permanență și am atras către mine lucruri pozitive, îmi spuneam mereu că totul o să fie bine. Mă trezeam dimineața și mă motivam, pentru că eram atât de căzută psihic, fizic și cum vrei tu, slăbisem, erau zile întregi în care nu mâncam absolut deloc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am reușit să termin cu bine, am reușit să îmi recapăt liniștea, am reușit să mă regăsesc eu pe mine, pentru că eram extrem de pierdută.", a mărturisit Raluca Pastramă, conform sursei citate.

Întrebată de reporter dacă consideră că Pepe o regretă, bruneta a oferit un răspuns direct și clar: "Nu știu dacă mă regretă, cred că e mult spus. Au fost multe lucruri care clar puteau fi făcute altfel între noi doi. Cred doar că regretă situația în sine, nu că mă regretă neapărat pe mine. Între noi s-a terminat, asta a fost povestea noastră!"