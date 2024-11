Ce spune Vero Căliman despre viața ei amoroasă: „Am avut mai mulți iubiți”. Cum se descoperă ca femeie fosta Fetiță Zurli

Vero Căliman a vorbit despre viața sa personală după ce a renunțat la proiectul Gașca Zurli. Fosta Fetiță Zurli a dezvăluit că a avut mai mulți iubiți în trecut, însă în prezent este singură.

După 14 ani în care a fost Fetița Zurli și a jucat rolul unui copil cu fustiță, colanți roz și cornete, Vero Căliman, acum în vârstă de 36 de ani, este pusă în situația de a-și descoperi feminitatea. La mai bine de jumătate de an de la separarea de personajul îndrăgit de copiii din toată țara, Vero Căliman a vorbit în podcastul TeAscult despre viața sa personală. Actrița spune că este în căutarea unui partener de care să nu vrea să se mai despartă.

Ce spune Vero Căliman despre viața ei amoroasă

„Nu am un iubit! Am avut mai mulți iubiți, Doamna ajută! Mulțumesc! De la care am învățat foarte multe lucruri. Iar acum sunt în căutarea acleui iubit de care să nu-mi mai doresc să mă despart! Cu care să pot să constuiesc și cu care să rezonez la un nivel la care am ajuns deja! Sunt în punctul în care sunt atât de conștientă de cine sunt și de cine nu sunt și de ce fel de om îmi doresc lângă mine, încât nu pot să mai fac compromisuri! Acel el, dacă ești el… ești! E foarte complicat să-ți stabilești niște standarde, niște limite, să-ți impui o zonă în care vrei să te miști și să o respecți. Pentru că avem nevoie. Eu mi-am propus în urma expereințelor pe care le-am avut în ultimii ani să nu mai fac compromisuri și să zic merge și așa pentru că mă costă fizic. Am avut recent o situație de genul ăsta, care n-a durat foarte mult, dar când am reperat nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Corpul meu nu mai poate să experimenteze toxicitatea”

Vero Căliman, dezvăluiri despre motivele pentru care a a renunțat la rolul Fetiței Zurli

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Star, fosta fetiță Zurli nu s-a ferit să vorbescă deschis. Vero Căliman a povestit cum a arătat perioada de după Gașca Zurli pentru ea, dar și ce planuri de viitor are.

„În viața fiecăruia sunt momente și momente, și fiecare început are un sfârșit, cum îmi place mie să spun. Lucrurile nu se termină, se transformă. (...) Plecarea mea nu are nicio legătură cu vârsta, în niciun caz. De-a lungul anilor eu am făcut, am văzut înainte, asta era treaba mea, asta aveam de făcut. Credeam foarte tare, în continuare cred foarte tare în proiect, credeam foarte tare în ce făceam acolo și ulterior, foarte târziu, au venit gândurile. Nu mi-am făcut niciodată planuri, nu am avut un plan concret, inclusiv în timp ce eram în proiect lumea m-a întrebat ce o să fac după. Nu știu ce-o să fac după, acum sunt aici, acum fac asta, după o să văd ce-o să fac și iată că am reușit să fac. Reușesc să fac destul de multe și pe sufletul meu și asta mă face foarte bucuroasă”, a dezvăluit ea.

Plină de energie, așa cum o știu fanii, actrița a depănat amintiri pe canapeaua de la XNS, dar a explicat și cu ce se ocupă în prezent. După ce a renunțat la rolul fetiței Zurli, aceasta s-a angajat ca director artistic la o școală de teatru pentru copii. Mai mult decât atât, alături de cei mici, pregătesc două spectacole pentru 1 și 2 iunie.

Ea a precizat că în continuare colaborează cu Răzvan Marina, cunoscut ca Truli, care de asemnea a părăsit Gașca Zurli.

„Fac cursuri de teatru cu copiii de două ori pe săptămână și pregătim un spectacol, Peter Pan, am ales această piesă pentru că sunt foarte mulți copii și am vrut ca fiecare să aibă șansa să aibă măcar o mișcare pe scenă ca să zic așa. Avem emoții, pentru că pe 1 iunie va avea premiera în fața familiei acolo în sat, iar pe 2 iunie voi merge cu ei la Târgoviște, acolo unde eu voi prezenta un festival de animație pentru copii, iar ei au fost invitați să joace”, a mai spus tânăra.