Ce studii are Anamaria Prodan, de fapt. Unde a lucrat înainte să devină impresară

Anamaria Prodan este o prezență de-a dreptul deosebită și impresionează de fiecare dată cu aparițiile impecabile. Vedeta se laudă și cu o carieră de succes în industria fotbalul, fiind una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite impresare, însă foarte puțini știu că înainte de a activa în acest domeniu, soția lui Laurențiu Reghecampf a avut o meserie total diferită.

Ce studii are și unde a lucrat în trecut Anamaria Prodan

Se pare că Anamaria Prodan se mândrește și cu studiile sale în domeniul dreptului. Impresara a absolvit liceul Zoia Kosmodemianskaia, specializarea filologie, iar mai apoi a urmat studiile Facultății de Drept, relatează as.ro.

Soția lui Laurențiu Reghecampf a devenit cunoscută în România după ce a apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor, în diferite emisiuni TV. De asemenea, vedeta a avut câteva colaborări cu diferite publicaţii.

Citește și: Unde a plecat Anamaria Prodan după ce s-a zvonit că divorțează. Ce a publicat impresara pe rețelele sociale

Deși acum este o impresară celebră, Anamaria Prodan a lucrat o perioadă bună de timp în media și în televiziune. Mai mult decât atât, impresara a lucrat și pentru Antena 1, unde au avut propriul show, numit Prodanca si Reghe.

Anamaria Prodan, primele declarații după zvonurile că ar divorța de Laurențiu Reghecampf

În ceea ce privește speculațiile apărute în ultima perioadă despre "divorțul anului" dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, impresara a ținut neapărat să lămurească situația și să ofere primele declarații, la Antena Stars.

„Eu, Anamaria Prodan nu divorțez”, a dezvăluit vedeta.

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat, eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani, am stabilit tot, am avut un prieten care nu avea ce să caute pe listă, dar întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat în primire și soțul a venit cu o zi înainte acasă și ne-a strigat planurile, n-am mai putut face cu aeroportul...i-am explicat că am vrut să fie surpriză, n-a mai fost, asta este, din punctul meu de vedere totul e perfect.”, a mai spus Anamaria Prodan la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Citește și: Andreea Tonciu, dezvăluire despre zvonul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă între cei doi

De asemenea, impresara a lămurit pe toată lumea că nu divorțează.

„În momentul ăsta eu, Anamaria Prodan și familia mea suntem mult prea puternici să facem jocurile oricui. Eu așa m-am născut, într-o familie de vedete. Și dacă familia asta divorțează, tot împreună o să stăm, tot împreună o să fim și tot o să le dăm peste nas tuturor. Eu, Anamaria Prodan, nu divorțez”, a mai adăugat ea.

Pentru a da uitare toate zvonurile despre căsnicia sa, impresara s-a decis să plece într-o vacanță exotică în Mykonos, unde s-a lăsat fotografiată într-o ipostază fierbinte lângă piscină.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express