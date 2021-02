Ce studii are Mirela Boureanu Vaida, de fapt! Are inclusiv un atestat de programator

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 a demonstrat în repetate rânduri faptul că este o artistă în adevăratul sens al cuvântului. Chiar de curând, aceasta a lansat o piesă de muzică populară, numită „Bate toba mărunțel”, ce a adunat până în prezent mai bine de optzeci de mii de vizualizări pe YouTube.

Pe Mirela Boureanu Vaida am putut s-o vedem de-a lugnul timpului prezentând nu doar emisiunea „Acces Direct”, ci și show-uri precum „Mireasă pentru fiul meu” sau „Totul pentru dragoste”.

Ce studii are Mirela Boureanu Vaida, de fapt

În plus, vedeta este și actriță și în 2018 am putut s-o vedem în musicalul de succes „Mamma Mia”. În plus, deși are studii în alte domenii, vedeta a putut fi urmărită și pe scena teatrului de revistă „Constantin Tănase” și este colaborator al Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”, unde a interpretat roluri în spectacole de musical precum „Broadway – București”, „Chicago”, „Cabaret” și „Rebecca”.