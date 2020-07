Cum arată și cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida, de fapt! Secrete neștiute din căsnicia vedetei: „Nu apare în vreo poză de pe Facebook”

Soțul Mirelei Vaida deține în prezent funcția de director comercial al unei firme cu sediul în Sibiu. Mai mult decât atât, tot din declarațiile vedetei reiese faptul că acesta este ardelean de origine.

Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă (sursa foto: viva.ro)

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida într-un interviu pentru cei de la revista Viva.

