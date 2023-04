Ce studii are Sorin Bontea. Juratul de la Chefi la cuțite spune că și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie din adolescență

Se pare că chef Sorin Bontea a moștenit pasiunea pentru gătit chiar de la masa sa, care lucra ca bucătăreasă la o grădiniță din Capitală, potrivit Viva. Juratul emisiunii culinare a recunoscut că nu i-a fost ușor la începutul parcursului său în bucătărie, motiv pentru care a pus cariera, dar și pasiunea pentru gătit înaintea educației.

Chef Sorin Bontea susține că nu a avut timp suficient pentru a se dedica studiilor

Sorin Bontea a mărturisit, în cadrul podcastului „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar, că s-a angajat încă de la vârsta de 16 ani ca ajutor de bucătar, motiv pentru care nu a avut suficient timp pentru studiu.

Astfel, juratul de la Chefi la cuțite s-a înscris la un liceu seral, căci în prima parte a zilei muncea în bucătărie.

Cu toate acestea, Sorin Bontea recunoaște că l-a pasionat lectura, dar și muzica. În cadrul aceluiași interviu, juratul a dezvăluit că pe lângă romanele pe care le-a parcurs și pe care trebuia să le citească orice copil, i-ar fi plăcut și domeniul muzical, pasiune pe care și-o descoperise pe vremea când mergea la colindat.

Cu toate acestea, viața i-a răsplătit truda și i-a adus succesul și renumele în bucătărie:

„Am citit câteva cărți la viața mea. Mi-au plăcut mult romanele Agathei Christie, dar nu m-am oprit doar la literatură polițistă. În principiu, am citit cam tot ce trebuia să citească un copil și un tânăr până în adolescență. (...) Nu mai știu câți ani aveam, 10, 11 ani și am fost la colindat. Mi-am luat chitara și mai aveam câțiva prieteni care cântau. Eram vreo trei care cântam și învățam acordurile desenate pe hârtie. Am spus că vreau să merg la școala populară de artă. Cred că aveam și puțină voce, pe vremea aceea. Când a trecut timpul, m-am angajat la 16 ani în bucătărie și de atunci...”, a dezvăluit Sorin Bontea în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar și citat de Viva.

Ce a spus Cătălin Scărlătescu despre începuturile emisiunii „Chefi la Cuțite”. Cum au ajuns cei trei chefi să fie jurați

Cătălin Scărlătescu a mărturisit, în cadrul podcastului moderat de Speak, cum a ajuns el, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu să fie jurați în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”:

„A venit Claudiu Oprea și a făcut filmarea. (…) Eu, între timp, avusesem o intervenție foarte frumoasă cu Diana Dumitrescu pe Acasă, am făcut o rețetă cu ea și am ajuns în platou și, la un moment dat, prezentatoarea a zis: «Băi, dar cât vorbește, opriți-l». Le-o fi plăcut de mine, acolo. Avusesem o intervenție la Paprika unde făcusem câteva rețete, eram rigid, drept. Lucram cu niște unguri și doar unul vorbea puțin românește. (…) Ne pusese să citim de pe hârtie ceva despre noi. A fost circ și panaramă. Am scos șapte cuvinte, Bontea șase și Dumitrescu trei. Intro-urile erau pe prompter. Noi nu suntem actori. Și tot se chinuia echipa. Și, la un moment dat, Mona a spus: «Nu vă mai chinuiți, ia dați-le o farfurie!». Și ne-au adus trei farfurii și când am început să le jurizăm…”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, la podcastul „La Fileu”, moderat de Speak și citat de Viva.

