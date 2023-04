Ce diferență de vârstă este între chefii Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cine este cel mai mare și cu cât

Cu toții știu că Florin Dumitrescu este cel mai tânăr dintre chefi, el remarcându-se în lumea gastronomiei de la o vârstă foarte fragedă. Deși este mult mai tânăr decât chefii Bontea și Scărlătescu, Florin Dumitrescu le este un prieten foarte bun colegilor săi.

Cine este cel mai mare dintre cei 3 chefi. Ce diferență de vârstă este între chefii Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu

Cel mai mare dintre cei 3 chefi este chef Sorin Bontea. Între el și Cătălin Scărlătescu nu este o diferență mare de vârstă. Când a fost în America Express, chef Cătălin Scărlătescu i-a transmis tot timpul mesaje lui Sorin Bontea, care a câștigat sezonul 3 de Asia Express. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au obținut locul 3 în competiție, iar când a aflat despre poziția sa în clasament, chef-ul a fost cu gândul la colegul său: „O să mă certe Bontea. O să zică: Bă, eu mai mare și am câștigat, tu ce ai făcut acolo?”

Sorin Bontea este mai mare cu 2 ani și 4 luni decât Cătălin Scărlătescu și cu 17 ani și 5 luni decât Florin Dumitrescu. Între Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu este o diferență de vârstă de 15 ani.

Cătălin Scărlătescu s-a născut pe 20 iulie 1972 ( are 50 de ani), în județul Constanța. Sorin Bontea s-a născut pe 2 martie 1970 (are 53 de ani), la București. Florin Dumitrescu s-a născut pe 1 august 1987 (are 35 de ani), la București.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.