Ce studii are Valentina Pelinel. Soția lui Cristi Borcea le-a închis gura răutăcioșilor care au spus că nu a terminat liceul

Valentina Pelinel și-a deschis sufletul și a vorbit fără rețineri despre căsnicia cu Cristi Borcea, dar și despre studiile pe care le are, după ce ani întregi s-a speculat că nu a terminat liceul. Iată cum le-a închis gura cârcotașilor!

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au reușit să treacă peste orice obstacol și să își întemeieze o familie superbă și puternică. Ambii erau căsătoriți cu altcineva atunci când s-au întâlnit, însă destinul i-a vrut unul lângă celălalt.

Într-un moment de sinceritate, Valentina Pelinel a făcut o serie de dezvăluiri inedite din viața sa. Invitată în cadrul unei emisiuni online, modelul a vorbit despre căsnicia cu Cristi Borcea, dar și despre un subiect extrem de controversat, respectiv studiile pe care le are.

Valentina Pelinel a finalizat studiile în America

Valentina Pelinel visa de mică să devină un model faimos, care să defileze pe cele mai cunoscute podiumuri de modă. Visul avea să se îndeplinească la vârsta de 17 ani, atunci când a părăsit România și s-a mutat în America.

Cu toate acestea, soția lui Cristi Borcea a fost nevoită să facă un mare efort și să renunțe la studii, ea fiind elevă la Colegiul Sfântul Sava din București. În acest fel au apărut zvonurile potrivit cărora vedeta nu a terminat liceul.

Invitată în cadrul emisiunii online menționate, Valentina Pelinel a explicat că a terminat liceul în America. Ulterior, ea a absolvit Facultatea de Marketing din Cornwell.

„Mă bufnește și râsul că și acum zic: <<Valentina Pelinel nu și-a terminat liceul>>. Eu l-am terminat de mult timp, stați liniștiți. Eh, lumea nu e pusă la punct, nici eu nu sunt genul să mă laud și să ies să zic ce am făcut, nu-mi place deloc, nu sunt genul ăsta. Mi-am terminat liceul la Cornwell. L-am luat de la zero, pentru că nu mi-au fost luați în considerare anii din România de la Colegiul Național Sfântul Sava și am luat-o de la zero, da. Am studiat, de fapt, cinci ani.”, a explicat Valentina Pelinel, citată de o publicație mondenă de la noi.

Nu este prima dată când Valentina Pelinel face dezvăluiri pe această temă. În urmă cu ceva timp, modelul, care a locuit zece ani la New York, mărturisea că a muncit din greu pentru cariera sa.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată. Studiam cinci-șase ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la zero. Și am studiat cinci ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell.”, spunea vedeta în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, citată de Libertatea.

Valentina Pelinel, despre căsnicia cu Cristi Borcea: „Am trecut prin multe”

Valentina Pelinel nu s-a oprit aici cu declarațiile și a explicat cum este căsnicia cu Cristi Borcea, după cinci ani. Modelul a dezvăluit că atât ea, cât și omul de afaceri sunt extrem de puternici, motiv pentru care au reușit să își fie alături unul altuia de-a lungul timpului.

„Mi-am dat seama că trebuie să știi să te retragi când e momentul și să lași locul altora, pentru că trebuie să menții un echilibru în viață. Soțul meu nu se zgârcește să facă complimente. Noi suntem o familie unită. Avem trei copii frumoși, ai noștri, și mai avem șase, deci suntem nouă și toți se înțeleg foarte bine. La noi în casă e armonie, poate în afara casei mai există stres, normal, business-uri, normal, la nivelul acela, dar acasă e liniște și e frumos. Sufletul pereche îl simți și indiferent de obstacole tot acolo ajungi, sufletul pereche e pentru tine. Ne-am zis amândoi <<Te iubesc>> printr-un mesaj (n.r.- despre momentul când și-au spus că se iubesc pentru prima dată). Eu sunt o persoană puternică, dar și el este o persoană extrem de puternică și atunci ne-am dat putere unul altuia în momentul când am avut nevoie. El a trecut prin multe, eu am trecut prin multe, dar și împreună am trecut prin atâtea și ne-a făcut mai puternici și ne-a făcut să apreciem viața.”, a declarat Valentina Pelinel în cadrul emisiunii online menționate, potrivit sursei citate.