Cum mai arată gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea. Modelul a surprins cu imaginile în care apar cele două

Cu prilejul sărbătorii religioase de Sfânta Maria Mică, Valentina Pelinel a publicat două fotografii adorabile cu fiicele sale și ale lui Cristi Borcea, iar fanii au fost copleșiți de cât de mari și frumoase s-au făcut!

A fost sărbătoare mare și în familia lui Cristi Borcea! Omul de afaceri și soția sa au celebrat onomastica gemenelor, Indira Maria și Rania Maria, cu ocazia Nașterii Maicii Domnului. Internauții le-au urat celor două sute de mesaje de „la mulți ani”, iar postarea făcută de model a strâns mii de aprecieri!

Cum mai arată gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea | Foto

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt părinții a trei copii, Milan și cele două gemene, Indira și Rania, de care sunt extrem de mândri.

Pentru că pe ambele fetițe le cheamă și Maria, mama lor a ținut să publice, în urmă cu câteva zile, și câte o poză cu ele. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, de vară, care i-a complimentat corpul de model, Valentina Pelinel apare alături de cele două copile, care seamănă leit cu părinții lor.

Indira Maria și Rania Maria au venit pe lume pe data de 1 martie 2019

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei. Este vorba despre Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo, pe care îi are cu Mihaela Borcea, Alex și Gloria, pe care îi are din relația cu Alina Vidican şi pe Carolyn cu avocata Simona Voiculescu, potrivit Libertatea.

Cristi Borcea mai are încă trei copii, din relația cu actuala soție, Valentina Pelinel. Este vorba despre Milan și gemenele Rania și Indira.

Indira Maria și Rania Maria au venit pe lume pe data de 1 martie 2019, la o clinică privată din Capitală.

Încă dinainte de a le aduce pe lume, părinții au decis ca fetițele să poarte un nume de sfânt, iar Maria a fost cel care a ieșit triumfător. După naștere, Cristi Borcea s-a declarat extrem de fericit, deoarece a primit două mărțișoare, chiar pe data de 1 martie.

„Maria o să fie un nume, evident şi un nume de sfânt. Vor fi amândouă Maria. Aveam două pătuţuri de la sora mea care are tot gemene. A apărut o ocazie, mi-a plăcut un proiect şi o să transform camera într-una de prinţese.”, povestea Valentina Pelinel, citată de o publicație online.

