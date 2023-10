Valentina Pelinel, anunț important chiar în ziua aniversării a cinci ani de căsnicie cu Cristi Borcea. Ce a transmis modelul

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit pe 30 septembrie cinci ani de căsnicie. Cei doi soți trăiesc o poveste de iubire intensă, care s-a materializat prin venirea pe lume a celor trei copii: gemenele Rania și Indira, dar și a lui Milan. Ce a dezvăluit, cu acest prilej, frumosul model!

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au reușit să treacă peste orice obstacol și să își întemeieze împreună o familie superbă și puternică. Ambii erau căsătoriți cu altcineva atunci când s-au întâlnit, însă destinul i-a vrut unul lângă celălalt.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit pe data de 30 septembrie 2018, evenimentul având loc la Budapesta, alături de câteva personalități internaționale din sport, potrivit Viva.ro. Iată ce își amintește blondina despre momentul special din viața lor de cuplu!

Valentina Pelinel rememorează ziua nunții cu Cristi Borcea | Foto

Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au unit destinele în cadrul unui eveniment fastuos care s-a desfășurat la Budapesta. Nași le-au fost Irina și Marius Vizer, omul de afaceri româno-austriac, fost practicant de judo, președinte din 2007 al Federației Internaționale de Judo, potrivit sursei citate mai sus.

Se pare că Valentina Pelinel era însărcinată la vremea aceea, avându-le în pântec pe gemenele Rania și Indira. Soția lui Cristi Borcea a dezvăluit că acest lucru nu a oprit-o, însă, să trăiască din plin cel mai frumos moment din viața ei:

„30 septembrie este ziua în care ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu. Eram însărcinată cu Rania și Indira, dar asta nu m-a oprit să mă distrez până dimineața alături de soțul meu, de nașii noștri, de familie și de prieteni apropiați.”, a declarat Valentina Pelinel pentru o publicație online.

Cum au sărbătorit Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei cinci ani de căsnicie

Așadar, în fiecare an, soții Borcea și-au făcut obiceiul de a celebra fericitul eveniment în cerc restrâns:

„Aniversarea noastră este serbată în familie în fiecare an, alături de micuții care ne-au făcut viața mai frumoasă”, a precizat, pentru sursa citată mai sus, soția lui Cristi Borcea.

În podcastul lui Nasrin Ameri, Valentina Pelinel a mărturisit că nu s-a căsătorit cu Cristi Borcea pentru statutul lui social, ci din iubire. Frumosul model a mai adăugat că tocmai din acest motiv a renunțat la cariera de succes în modelling și la viața din New York:

„Vrei să știi care e adevărul? Că asta nu am spus niciodată public. Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. El ne creează toate condițiile, și mie, și copiilor, nu am ce să îi reproșez, nu ne lipsește absolut nimic, dar ce e între noi nu se rezumă la bani. Eu deja eram un model de talie internațională cunoscut. Că produceam bani nu e un secret. E normal ca la nivelul ăla să produci bani. Aveam un apartament la New York și aveam o vârstă la care, fără copii, puteam să fac ce vreau. Iar omul pentru care am ales să fiu aici era într-o situație dificilă, despre care eu știam și m-a prevenit că nu o să fie ușor. Păi dacă eu alegeam calea ușoară, nu eram eu în avion la New York? Ce îmi lipsea? Dar mie mi-a lipsit el. Pe el l-am vrut. Și am sacrificat tot și nu am greșit.”, a povestit Valentina Pelinel în podcastul realizat de fina ei, Nasrin Ameri, potrivit celor două surse citate mai sus.

