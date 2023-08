Valentin Sanfira a fost externat. Cum se simte cântărețul, după accidentarea gravă pe care a suferit-o în vacanța din Italia

Valentin Sanfira a fost externat, după ce a ajuns pe patul de spital. Artistul a trecut printr-o operație dificilă în urma unei accidentări dureroase în vacanța din Italia.

Vacanța din Italia a fost una plină de peripeții pentru Valentin Sanfira. Cântărețul și-a îngrijorat fanii după ce s-a lăsat pozat pe patul de spital. Se pare că acesta a suferit o accidentare neașteptată săptămâna trecută.

De asemenea, soțul Codruței Filip a avut nevoie de o operație la picior. Pentru că are nevoie de liniște în următoarea perioadă de recuperare, Valentin Sanfira și-a anulat o parte din eveniment.

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț! 🙏”, a anunțat el pe contul de Instagram.

Cum se simte Valentin Sanfira, după ce a fost externat din spital

Valentin Sanfira este foarte activ în mediul online, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui. De curând, artistul a ținut să își informeze fanii că se simte bine și că a fost externat din spital, după operația pe care a suferit-o la picior.

Astfel, soțul Codruței Filip a publicat un InsaStory în care dezvăluia că se află acasă, în Corbeanca, Ilfov.

Mai mult, cântărețul a dat de înțeles că a început recuperarea după accidentarea serioasă din vacanță.

„Acasă e cel mai bine! Prima zi de fizioterapie”, a scris el în dreptul pozei.

Din imaginea publicată pe Instagram se poate observa că starea de sănătatea a cântărețului este una bună. În plus, acesta abordează fiecare situație din viața lui, plăcută sau neplăcută, cu zâmbetul pe buze și mult optimism.

Valentin Sanfira trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Codruța Filip

Valentin Sanfira este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Codruța Filip.

Cei doi au o relație de mai bine de 4 ani, iar în luna octombrie a anului trecut s-au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Deși publică des imagini împreună pe rețelele sociale, aceștia preferă să își trăiască iubirea departe de ochii curioșilor.

