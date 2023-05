Ce tradiție nu va respecta Gina Pistol la nuntă. Motivul pentru care prezentatoarea TV a luat această decizie

Gina Pistol și partenerul ei de viață sunt în focurile pregătirilor de nuntă, astfel că pun la punct toate detaliile legate de marele eveniment. Cei doi viitori soți au planificat totul pentru marea zi, iar prezentatoarea TV a dezvăluit și ce tradiție nu își dorește să respecte în ziua în care va îmbrăca rochia de mireasă. Iată ce a dezvăluit Gina Pistol!

Ce tradiție nu va respecta Gina Pistol la nuntă. Motivul pentru care a renunțat la acest obicei

Recent, Gina Pistol și Smiley au dat vestea cea mare, pe care admiratorii acestora o așteptau de ceva vreme. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și artistul se vor căsători, iar anunțul a fost făcut pe „banca mărturisirilor”, acolo unde în urmă cu doi ani, anunțau bucuroși venirea pe lume a fetiței lor, Josephine.

După marele anunț, aceștia au oferit și detalii din culisele evenimentului. Gina Pistol a explicat și cum și-ar dori să arate nunta sa și a dezvăluit ce tradiție nu este pe placul ei, astfel că a ales să renunțe complet la obiceiul respectiv, deoarece vrea să se bucure de întregul eveniment, de început până la sfârșit. Ați ghicit despre ce este vorba?

Gina Pistol a mărturisit că va purta două rochii de mireasă în ziua cea mare, iar invitații săi vor avea avea supriza de a o auzi pe prezentatoare cântând. Vedeta TV a punctat însă că nu vrea să respecte obiceiul furatului miresei, deoarece nu vrea să piardă niciun moment de la propria nuntă!

„O să am două rochii. Am văzut una, aștept să fie gata. O să cânte toată lumea, inclusiv eu. Abia aștept să fredonez: Se mărită Gina mea. Noi nu suntem pe tradițional. Nu (nu se fură mireasa n.r). Mă voi apăra, pe mine nu mă fură nimeni. O să fie o petrecere super mișto și nu vreau să pierd momente de la petrecerea noastră. Ca să mă duc să ce? Nu vreau!”, a dezvăluit Gina Pistol.

Cum a avut loc cererea în căsătorie și cum a fost ales inelul de logodnă

Dacă tot ne aflăm la capitolul „dezvăluiri”, și Smiley a oferit, la rândul său, detalii despre momentul emoționant al cererii în căsătorie. Artistul a povestit cum a ales inelul de logodnă pentru partenera lui, străduindu-se ca bijuteria să fie pe placul acesteia. Smiley a povestit că și-a dorit ca inelul să fie unul unic, astfel că a avut parte de ceva „ajutor”.

„Am vorbit cu nașa noastră. Nu mă pricep la bijuterii. Știam treaba asta cu inelul cu diamant… Am căutat ceva… Știam care e forma de diamant care îi place. Am căutat un bijuterier foarte tare. E făcut special pentru ea, adică nu e cumpărat de la magazin.(…) Inelul l-am avut ascuns în casă. Am și eu ascunzătorile mele. Eu stau în casa asta dinainte să vii tu...”, a povestit Smiley.

