Ce tradiții nu au respectat la nuntă Anda Adam și soțul ei, Yosif Mohaci. Ce au dezvăluit cei doi miri

Anda Adam și Yosif Mohaci au devenit ieri soț și soție în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie emoționantă, alături de familie și prieteni.

Anda Adam s-a cununat religios cu Yosif Mohaci și au avut parte de o nuntă ca în povești, așa cum și-au dorit. Mireasa a îmbrăcat o rochie extravagantă, încrustată cu pietre prețioase și a purtat pe cap o diademă strălucitoare, în timp ce mirele a fost extrem de elegant într-un sacou alb și pantaloni negri.

Ce tradiție nu au dorit să respecte Anda Adam și soțul ei în ziua nunții

Invitații au fost conduși la biserică într-un party bus, ceva cu totul deosebit, un concept nou în România. Cu toții s-au distrat și au dansat pe ritmuri orientale în drum spre localul unde avea loc adevărata petrecere, cu artiși de renume din România.

Nunta a fost una extrem de elegantă și stilată, cu aproximativ 500 invitați, foarte mulți dintre ei fiind vedete din showbiz-ul românesc, dar și de peste hotare.

Evenimentul de lux a costat o mică avere, iar mirii au pus la punct totul până în cel mai mic detaliu alături de organizatorii lor de nuntă. Anda Adam și Yosif Mohaci au decis să renunțe la unele tradiții românești, care de regulă sunt respsectate la nunțile din țara noastră.

Anda și Yosif au ales să nu își întâmpine invitații la intrarea în localul în care avea loc evenimentul și și-au dorit ca ei doi să aibă o intrare spectaculoasă.

Invitații au intrat în local fiind întâmpinați de două persoane îmbrăcate în costume strălucitoare. Printre invitați s-au numărat Oana Roman, Xonia, Kamara și Gabriella Nastas.

La intrare era amplasată o caleașcă plină de bujori și trandafiri albi, un loc potrivit pentru invitații să se fotografieze, imortalizând momente speciale de la nunta anului.

După cununia religioasă emoționantă, săvărșită de 3 preoți, chiar în biserica în care Anda a fost botezată când era mică, mirii au făcut câteva declarații.

„Mă simt mult mai relaxată acum. Nu am obosit, nici nu a început petrecerea, deci am fost foarte emoționați pentru ce s-a întâmplat aici (n.r. la biserică). A fost atât de frumos. (...) Mă bucur mult că am ales mănăstirea, pentru că eu am fost botezată aici și acum l-am adus aici pe soțul meu, unde am fost eu când am fost bebe (...) O să ne facem apariția așa (n.r. vor merge îmbrăcați inițial la resturant cu ținutele de la biserică), am o ținută la fel de spectaculoasă, dar nu la fel de voluminoasă, dar foarte spectaculoasă, ca să putem să dansăm, să ne distrăm alături de invitații noștri. (...) Domnul care ne-a oficializat slujba, vrem să îi mulțumim foarte mult, a fost o slujbă extraordinară, decorul superb. Și chiar ne-a urat același lucru. I-a spus soțului: „Să o duci într-o vacanță și vă aștept la botez”. Deci cea mai frumoasă urare”, a mărturisit Anda Adam, pentru Spynews.ro

Mirii au intrat în localul evenimentului lor pe ritmuri de tarabană, dansând și animând și invitații la dans. Petrecerea a fost deschisă chiar de Tzanca Uraganu, iar apoi a continuat programul musical Mr Juve.