Cum se înțeleg Andreea Bălan și George Burcea în prezent. Ce gest surprinzător a făcut vedeta față de tatăl fetițelor sale

Andreea Bălan a îngropat securea războiului cu fostul soț. Artista a luat o decizie surprinzătoare în legătură cu George Burcea, de dragul celor două fiice pe care le au împreună.

Andreea Bălan trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade. Artista pare că și-a găsit liniștea alături de Victor Cornea și lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru ei. Sportivul se înțelege extrem de bine și cu fiicele artistei din căsnicia cu George Burcea, așa că aceasta a luat o decizie surprinzătoare pentru mulți în legătură cu fostul soț.

Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea. Ce decizie surprinzătoare a luat, de dragul celor două fiice

De când Victor Cornea a intrat în viața ei, vedeta pare că s-a schimbat complet. Andreea Bălan este extrem de împlinită pe toate planurile și a decis să lase în urmă trecutul. Chiar dacă acest lucru înseamnă să-l ierte pe fostul soț.

Deși după despărțire, Andreea Bălan și George Burcea au dus un război care părea că nu se va termina curând, artista a revenit acum la sentimente mai bune. Artista a îngropat securea războiului cu fostul soț și a renunțat la proces, de dragul fiicelor lor.

„Eu am decis să nu mai continui și nu am mai depus actele conform procedurilor. Sunt cea mai fericită din lume și nu mai am timp și energie negativă să aloc proceselor. Totodată cred că este mai bine și pentru fetițe ca părinții lor să fie OK unul cu celălalt”, a declarat pentru spynews.ro, Andreea Bălan.

În urmă cu un an, jurata Te cuosc de undeva! i-a intentat un proces de calomnie fostului soț. În cererea de chemare în judecată a lui George Burcea, vedeta solicitase ca instanța să ia măsuri urgente cu privire la anumite afirmații publice ale actorului, pe care ea le considera mincinoase și calomnioase.

De asemenea, Andreea Bălan în 2022 ca fostul ei soț să fie obligat să achite toate cheltuielile de judecată.

„Anulează cererea de chemare în judecată formulată de către formulată de reclamanta BĂLAN GEORGIANA – ANDREEA, în contradictoriu cu pârâtul BURCEA GEORGE – VALENTIN. Cu drept de cerere de reexaminare, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei încheieri, ce se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III–a Civilă”, se arată în decizia instanței.

Ce a ajutat-o pe Andreea Bălan să treacă peste divorțul dificil de George Burcea. Rețeta vedetei a dat roade

Artistei Andreea Bălan nu i-a fost deloc ușor când a decis să pună punct căsnicie la doar câteva luni de la nuntă. Ea a avut nevoie de timp ca să își revină după despărțire dar a găsit soluția potrivită pentru ea.

Vedeta a povestit că a văzut această tactică într-un film și s-a gândit să încerce. Pentru ea a funcționat și faptul că și-a impus și un termen limită.

Eu mi-am făcut un grup de suport, patru oameni, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme, a povestit Andreea Bălan, la acel moment, potrivit libertatea.ro.

În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri. După astea patru luni de zile mi-am trecut dintr-o dată.

Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, care trebuie să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui, alege doi, trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni”, a mai dezvăluit artista.