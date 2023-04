Ce vârstă are Florin Piersic și de ce nu vrea să vorbească despre acest subiect. Cuvintele sale au fost destul de dure

Florin Piersic a explicat de ce nu-i place să vorbească despre vârsta lui și care este aceasta. Actorului nu-i place să i se spună „La mulți ani”, deoarece simte că are o vârsta mult prea înaintată pentru a mai accepta urări de acest gen.

Florin Piersic (87 de ani) a vorbit deschis pe un subiect destul de dificil pentru el, anume vârsta lui. Actorul recunoaște că nu-i place să i se spună La mulți ani pentru că deja nu ar mai ava farmec în contextul acesta.

Celebrul actor Florin Piersic a făcut o serie de declarații cu privire la acest subiect la care a fost destul de tranșant.

„Ceilalți sunt plecați la o ceremonie. Cel puțin așa cred eu, dar toată lumea numai la mâncare se gândește. Când am văzut aseară ce mănâncă toți, am înlemnit. Cred că trei sferturi din ce au luat ei au dus înapoi la bucătărie, pentru că nu se putea mânca atâta. Îmi place foarte tare de copilul ăsta, care e Cătălin. Unde ești, Cătăline? Departe te-ai dus.

Am crezut că o să fii mai aproape, să mai filmezi, să te mai bucuri de mine. Dar, în sfârșit, Cătălin și un alt prieten foarte bun, îl cunosc de foarte multă vreme. La ziua mea de naștere, când am împlinit aproape 100 de ani, trebuie să vă spun… De câte ori vorbesc de vârstă, îmi vine să mă împușc, dar nu am gloanțe. Pe cuvântul meu”, a declarat Florin Piersic la Cinema Astra din Brașov, înainte să se transmită filmul Harap Alb, potrivit viva.ro.

Ce a ținut să mai precizeze Florin Piersic pe acst subiect cu privire la vârsta lui de 87 de ani:

„Toți sunteți tineri, sunteți nemaipomeniți. Și gata, toți îmi spun 'La mulți ani!'. Care 'La mulți ani?' La 80 și 100 de ani, cât am eu acuma, iar 'La mulți ani?' Care 'La mulți ani?' Omul ăsta, pe care recunosc că îl am în suflet, Cătălin, și care a organizat împreună cu Adrian Bucă, să îi dea Dumnezeu sănătate, a avut o grijă de noi, splendidă.

Aseară, umbla de la o masă la alta, să ne întrebe dacă e bună mâncarea, dacă am mâncat… Bravo! Să vă dea Dumnezeu sănătate, copii. Și anul viitor să mai faceți o sărbătoare fără mine. Pentru că eu nu o să fiu…”, a mai spus Florin Piersic.

Ce pensie încasează lunar actorul Florin Piersic

Spynews.ro scrie că marele artist încasează lunar 2.000 de lei din partea statului român. Pe lângă, lui Florin Piersic îi mai ajung în cont 2.700 de lei, care reprezintă indemnizația din partea Uniunii Teatrale din România.

Nu sunt singurii bani pe care îi câștigă Florin Piersic. Recent, el și-a lansat romanul și a bifat un câștig financiar mare chiar din prima zi.

