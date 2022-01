Florin Piersic, o viață în lumina reflectoarelor. Secretele actorului au fost dezvăluite de Medeea Marinescu și Alexandru Arșinel

Florin Piersic și-a făcut debutul la doar 21 de ani, pe scena Teatrului Național București, în piesa „Discipolul diavolului”. Talentul uriaș, descoperit din perioada liceului i-a adus numeroase roluri pe care le-a transformat în interpretări de răsunet.

„Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Străini în noapte” sau „Oameni și șoareci” sunt doar unele dintre cele mai îndrăgite roluri pe care le-a jucat magistral pe scena teatrului.

Medeea Marinescu vorbește cu admirație și emoție despre Florin Piersic: "E greu să vorbesc despre amintirile cu el, sunt toate frumoase"

Actrița Medeea Marinescu a vorbit în cadrul unui interviu pentru FANATIK despre legătura strânsă pe care o are cu Florin Piersic și în ce moment al carieirei sale s-a intersectat cu marele maestru.

”L-am cunoscut pe platourile de filmare, filma alături de părinții mei. Pe când filma la ‘Eu, tu și Ovidiu’, când s-au născut surorile mele gemene, el a devenit nașul lor de botez. E ca o legătură de rudenie, el fiind tatăl spiritual al lor și, normal, este, pentru totdeauna, în familie”, spune Medeea Marinescu.

”Sunt apropiată de el, tocmai ne-am întors din Germania. E greu să vorbesc despre amintirile cu el, sunt foarte multe, toate frumoase”, spune Medeea Marinescu, pentru FANATIK.

”Îmi amintesc, ca ieri, că, într-o zi de vară călduroasă, a venit acasă cu tata. Era genul acela de zi toropitoare, de asfalt încins, iar pentru că nu existau, pe atunci, aere condiționate, lumea se baricada în case, în spatele jaluzelelor. Jaluzele trase, un București amorțit.

Florin a intrat în casă, avea ceva treabă de discutat cu tata, și, peste jumătate de oră, când a ieșit în stradă, noi stăteam undeva la capătul străzii, spre Romulus, era o mare de oameni. Florin avea, la vremea aia, un Ford, dar poate mă înșel, nu sunt eu cu mașinile, și nu putea să ajungă la mașină pentru că acea mare de oameni era acolo", mai spune ea.

Ea a povestit și ceea ce o marca, an de an, în compania actorului: ”O amintire, mai recentă, am de la Düsseldorf, pe 22 ianuarie, când am jucat acolo. Când a intrat el în scenă, lumea urla. Nu erau aplauze furtunoase, lumea urla, era delir cu el. E printre spectacole jucate cu o mare vedetă acolo. Cineva și aruncase acolo un fake-news că nu vine Florin Piersic în Germania.

Oamenii dăduseră telefoane să întrebe, credeau că e prea frumos să fie adevărat că vine, iar oamenii au reacționat pe măsură. Mi se făcuse mie pielea de găină, lumea urla, era un vacarm, lumea care îl vedea pe Florin după atâția ani se bucura”, povestește Medeea Marinescu.

Alexandru Arșinel, despre Florin Piersic: “Pe platourile de la Mărgelatu era fantastic”

”Mi-a făcut multe șotii. Una mai nasoală, la Galați. Era un spectacol acolo, cu trupa de cascadori. Urma să intrăm pe stadion, să ne facem numărul, și să plecăm. Eu am venit condiționând să intru mai repede, trebuia să ajung înapoi la București ca să iau trenul spre Iași. Eram într-o fugăreală mare.

Când am ajuns acolo, i-am zis să mă lase primul, că el are timp să facă după… Și, a zis că așa facem, dar a intrat el, a ținut o jumătate de oră în plus, iar când a terminat, am intrat eu. Când am ieșit de pe scenă, era într-un colț și m-a salutat, îmi făcea cu mâna (râde, n.red.). Făcea șicane, dar nu putea să te superi, am avut o relație excelentă cu el. El nu avea partea de îngâmfare”, povestește Alexandru Arșinel pentru aceeași sursă.

