Cel mai RÂVNIT burlac, în LACRIMI:"Sunt atâtea de spus... N-o să-l uit niciodată"

Channing Tatum este de neconsolat după moartea celui mai bun prieten. Actorul a postat pe contul de Instagram un mesaj emoţionant în care îţi ia rămas bun de la cel cu care a împărţit aventurile copilăriei.

Inspirat de un mesaj postat de sora lui, Tatum a dedicat un mesaj prietenului său, Corey Vaughn, care şi-a pierdut viaţa pe 21 august:

"Sunt atâtea de spus... N-o să-l uit niciodată pe acest frumos nebun, nu voi uita cum îmi lua mereu apărarea şi toate sfaturile bune pe care mi le-a dat într-o perioadă în care nu aveam pe nimeni. Am trăit momente incredibile, am râs cu toată inima. N-o să-i mai văd niciodată zâmbetul..."

Actorul şi-a îndemnat fanii să profite de momentele petrecute cu cei dragi:

"Această pierdere m-a făcut să îmi dau seama că nu trebuie să amânăm nimic în viaţă. Nu anulaţi întâlniri cu prieteni, nu evitaţi telefoane sau să răspundeţi la mesaje. Nu ştim niciodată ce urmează."

Chaning Tatum nu a dezvăluit cauza morţii lui Corey Vaughn.