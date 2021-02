Cel mai tânăr milionar în dolari din Silicon Valley e român și se lanseaza în muzică. Sebastian Dobrincu a scos piesa: Inima Naivă

Videoclipul piesei “Inima Naiva” a fost filmat pe „marte”, în premieră, în noul studio

„Inima naiva” este o piesa pop cu influenta dance, care transmite emotie si regretul despartirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal, ce a prins viata in studiourile DeMoga.

Marius Moga impreuna cu Sebastian Dobrincu au trecut la nivelul urmator, dupa o colaborare care a inceput acum doi ani si au creat studioul IREAL, un spatiu dotat cu tehnologie de ultima ora, unde realitatea augumentata te trimite in orice loc pe care ti-l poti imagina!

Citește și: Cum îmbină Sebastian Dobrincu, tânărul de un milion de dolari, cariera din IT cu muzica

„Împreună cu Ioana și întreaga echipă am reușit să creăm o poveste frumoasă și sinceră, bazată pe ceva ce toți trăim cel puțin o data în viață – a iubi naiv, fără prejudecăți. Lucrăm de aproape un an la această piesă. Am făcut mii de modificări până ne-am convins că transmite emoția potrivită. Am reușit totodată sa facem premieră prin clipul piesei, folosind tehnologii de producție virtuală nemaintâlnite într-un clip muzical. Deși pare că ne cântăm iubirea neîmplinită pe Marte, în realitate toată acțiunea a avut loc într-un platou de filmare. Sunt recunoscător întregii echipe și sperăm ca piesa să ajungă la sufletele a cât mai multor oameni”, a declarat Sebatian Dobrincu.