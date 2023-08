Cântăreața cunoscută la nivel mondial pentru dansurile lascive, Anitta, scene fiebinți cu iubitul la plajă

Anitta și Simone Susinna, rivalul lui Michele Morrone, au încins plajele din Mykonos. Cum au fost surpinși cei doi iubiți | Galerie FOTO.

Cântăreața braziliană, în vârstă de 30 de ani, și actorul italian, în vârstă de 29 de ani, au fost surprinși de paparazzi în ipostaze tandre, în timp ce se bucurau de soarele arzător în Mykonos, Grecia.

Anitta și Simone Susinna, rivalul lui Michele Morrone, ipostaze incendiare la plajă

Simone și-a arătat afecțiunea față e partenera sa pe plajă sărutându-i corpul fără reținere. Imaginile cu cei doi parteneri au împânzit internetul.

Cântăreața a devenit cunoscută pe mapamond după s-a lansat cu un hit ce a spart topurile internaționale. Acesta a apare în ipostaze incendiare în videoclip alături de un bărbat. Dansurile sale lascive au captat atenția la nivel mondial și au devenit chiar un trend.

Artista a venit pe piață cu noi mișcări de twerk care i-au adus succesul, iar pisa sa a ajuns să fie difuzată peste tot în lume. Acesta se bucură de popularitate și are alături de ea un bărbat la fel de celebru.

Actorul Simone Susinna este cunoscut din filmul 365 Days, care i-a adus popularitatea la nivel internațional. Michele Morrone, celebrul actor din producția "365 Days", are un rival de temut în cea de-a doua parte a filmului.

Brazilianca pare mai fericită ca niciodată alături de actorul italian Simone Susinna. Cei doi sunt etichetați de către presa internațională ca fiind “cel mai atrăgător cuplu din industria de divertisment în acest moment”.

Norocosul care i-a furat inima Anittei s-a născut pe 14 noiembrie 1993 în Catania, Italia. Actorul și modelul în vârstă de 29 de ani și-a făcut intrarea în industria cinematografică în 2017, în reality show-ul The Island Of The Famous. A ajuns în finală și a terminat pe primul loc, după Raz Degan.

Ulterior, a fost distribuit în filmul thriller erotic 365 Days: This Day (2022), care l-a ajutat să devină una dintre cele mai dorite figuri masculine. A jucat în continuarea filmului, The Next 365 Days, iar cel mai recent film al său, Heaven in Hell, a fost lansat anul acesta.

În ceea ce privește fosta sa viață amoroasă, potrivit lui Tuko, el a fost legat de actrițe și modele cunoscute. Între 2016 și 2017, Susinna s-a întâlnit cu Mariana Rodriguez și au fost deschiși cu în privința relației lor de iubire. De asemenea, el a fost legat de modelul italian Liza Makhu în 2020, în timp ce cele două celebrități erau colege de serviciu la o companie de modă.

