Celebrități care au murit în 2021. Nici nu a început bine anul și deja am pierdut nume mari din showbiz

Faimosul actor John Reilly a interpretat rolul lui Sean Donely în serialul “General Hospital”, dar a jucat și în celebrul serial “Beverly Hills, 90210”, dar și în “Dallas”. Actorul a decedat la vârsta de 84 de ani.

Moartea actorului a fost anunțată chiar de fiica sa, Caitlin Reilly printr-o postare pe rețelele de socializare.

S-a stins un idol al unei generații întregi. John Reilly, coleg de breaslă cu Luke Perry, a murit la vârsta de 84 de ani. Actorul a apărut într-un singur episod din ''Beverly Hills, 90210'', serialul care a făcut furori în anii '90.

John Reilly și-a început cariera în anii '70. Actorul și-a făcut debutul în industria filmului, în producții precum: "The Mary Tyler Moore Show", "Wonder Woman" și "How the West Was Won".