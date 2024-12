Cum s-au cunoscut Chef Richard Abou Zaki și partenera lui. De ce se teme juratul de căsătorie, deși cei doi au împreună o fetiță!

Chef Richard Abou Zaki și Alessandra sunt împreună de aproximativ 8 ani și au o fetiță împreună care le seamănă perfect.

Deși cei trei formează o familie extrem de frumoasă, juratul de la Chefi la cuțite nu a făcut încă pasul cel mare de a-și uni destinul cu cea care l-a făcut tătic în fața lui Dumnezeu.

Citește și: Cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite, sezonul 14. Ce a dezvăluit despre el

Iată de ce se teme Chef Richard Abou Zaki de căsătorie și cum este relația lui de cuplu!

Articolul continuă după reclamă

Chef Richard Abou Zaki se „teme” de căsătorie. Ce spune despre cea care l-a făcut tătic și despre relația pe care o au

Deși partenera lui este pregătită să ajungă în fața altarului, Chef Richard Abou Zaki mărturisește că este extrem de emoționat atunci când se gândește la acest pas.

Cei doi s-au cunoscut datorită pasiunii comune, și anume de a activa în domeniul gastronomic. Iată ce a declarat cu privire la felul în care s-au cunoscut.

„Alessandra este coordonator didactic într-o școală HORECA și așa am cunoscut-o. Eu studiam la această școală, iar ea era coordonator acolo, la ultimul curs, din ultimul an. Ulterior, am început să ne întâlnim și așa s-a înfiripat povestea noastră. Îmi aduc aminte că am petrecut Sfântul Valentin împreună acasă și am gătit un monkfish cu un sos special, iar deasupra am făcut o quinoa friptă. I-a plăcut mult. A, și am făcut și niște creveți marinați cu Martini așa, roșii, pentru că era Sfântul Valentin” a precizat acesta potrivit okmagazine.ro.

Citește și: Celebrul Max Mascia, Chef cu două stele Michelin, invitatul lui Chef Richard Abou Zaki, într-o ediție de Ziua Națională a României

Deși relația lor a mers la pasul următor, și anume, acela de a avea un copil împreună, juratul Chefi la cuțite recunoaște că se teme de căsătorie.

„Mi-e frică să ajung la altar. Ea ar vrea, dar eu nu mă simt pregătit. Nu știu dacă o să fiu vreodată pregătit. (râde). Poate voi fi, dar deocamdată mi-e frică de altar” mai spunea juratul pentru sursa menționată anterior.

Cât despre partenera lui, cheful are doar cuvinte de laudă: „Alessandra mai profesează, a stat acasă doar 6 luni după ce a născut. Îi place la nebunie ce face, e pasiunea ei. A învățat pentru asta, e licențiată în literatură italiană istorică și modernă. Iubește să transmită elevilor gastronomia și cultura italiană”.

Pentru jurat, familia este extrem de importantă, iar faptul că este atât de ocupat din punct de vedere profesional este uneori și un dezavantaj față de familie. Cu toate acestea, el face tot posibilul să fie prezent în viața celor două.

„Sunt mereu pe fugă! Imaginați-vă că am cinci restaurante, unele și la 300 kilometri distanță de casă. Acum fac și un show de televiziune. E super, super greu! Dar tot ce fac acum e ca să construiesc un viitor frumos pentru familia mea și pentru mine. Fiecare zi liberă pe care o am o petrec cu familia – oricât de puțin timp am, fug acasă și stau cu ai mei” mai povestea acesta.

Citește și: Chef Ștefan Popescu a câștigat battle-ul aniversar Chefi la cuțite de Ziua Antenei, obținând un super-avantaj