Cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite, sezonul 14. Ce a dezvăluit despre el

În ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, de la Antena 1, Alexandru Procopiu a devenit cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Descoperă cine este concurentul și ce dezvăluiri surprinzătoare a făcut.

Preparatul concurentului a fost unul surprinzător și l-au convins pe jurat să îi ofere un loc direct în echipa sa. Descoperă cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur, dar și ce detalii au ieșit la iveală despre viața lui personală și profesională.

Cine este Alexandru Procopiu, concurentul care a devenit cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu la Chefi la cuțite, sezonul 14, de la Antena 1

În ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să îl cunoaștem pe Alexandru Procopiu, un bucătar în vârstă de 26 de ani din Craiova, care a ales să facă un preparat cu totul și cu totul neobișnuit.

Ca să îi impresioneze pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, tânărul a ales să facă un ganache cu creme anglaise de rozmarin și gel de portocală, un desert prezentat sub forma unui ou și a unor bucăți de carne.

„Sunt bucătar de doi ani și înainte de asta am fost programator, lucram în IT. Nu mă regăseam, așa că am decis să încerc altceva. După ce am făcut o școală horeca, am făcut și alte cursuri, apoi am început de jos, la curățat cartofi”, a povestit tânărul, odată ce a ajuns în fața juraților.

În prezent locuiește în București și are o imensă pasiune pentru poker, pasiune pe care și-a descoperit-o încă de când era mic. A fost programator, dar pasiunea pentru gătit a câștigat și astăzi el își dorește să ajungă un bucătar de renume și „să ajungă să aibă măcar o stea Michelin”.

Farfuria lui a fost atent analizată de către cei patru jurați și a patru cuțite. După ce s-a gândit mai bine și a realizat ce potențial are, Ștefan Popescu i-a oferit cuțitul de aur.

„A ieșit olteanul din mine! O să dau tot ce am mai bun din mine! Sper să câștigăm cât mai mutle battle-uri!”, a zis concurentul, extrem de fericit.

