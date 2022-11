Chef Scărlătescu a dezvăluit ce sumă uriașă câștiga la început de carieră: „De atunci am tot crescut”

Cătălin Scărlătescu a participat în cadrul podcastului „La fileu”, moderat de Speak, fiind întrebat când a început să facă primii bani mai „serioși” din meseria care l-a consacrat. Îndrăgitul chef a dezvăluit cu deschidere că încă de la începutul carierei sale, pe când avea doar 22 de ani, câștiga o sumă fabuloasă pentru vremea respectivă.

Câți bani câștiga chef Cătălin Scărlătescu la începutul carierei, pe când avea doar 22 de ani

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari”, a spus Cătălin Scărlătescu, moment în care Speak a făcut ochii mari și a glumit că familia lui putea pe vremea respectivă să facă doar credit pentru a-și putea cumpăra un televizor color.

Citește și: Cine a făcut primul pas în relația dintre chef Scărlătescu și Doina Teodoru: „I-am spus că vreau mulți copii”

Chef-ul a continuat să îi explice artistului că de atunci, nu a scăzut niciodată pragul sumei respective, ci din contră, veniturile lui au crescut, de-a lungul anilor.

„Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a mai punctat Cătălin Scărlătescu.

„În 1993, ai mei și-au făcut un credit pentru un televizor color. 1400 de dolari?! În lei cât era? Luai o Dacie”, a replicat Speak. „Nu, că aveam vreo trei mașini atunci”, a continuat Cătălin Scărlătescu, spre amuzamentul gazdei podcastului. „Important este cu cine și pentru cine muncești”, a mai zis bucătarul.

Cum și-a descoperit Cătălin Scărlătescu pasiunea pentru arta culinară

Cătălin Scărlătescu este în prezent unul dintre cei mai apreciați chefi din România, făcând parte din juriul „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena1. Acesta a povestit că a fost atras de bucătările încă de când era doar un puști, iar cea care l-a inspirat în acest sesna fost bunica lui.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet.(...) Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, povestea chef Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Cătălin Scărlătescu a spart bomba cu 5 amulete și a anunțat că aduce 4 concurenți din bootcamp. Show-ul a fost lider de audiență

Cătălin Scărlătescu a început cu munca de jos. Cum a arătat începutul carierei sale

Chef-ul a schimbat anul acesta prefixul și a împlinit 50 de ani, iar visul de a deveni un bucătar de renume îl avea încă de la 16 ani. Cu toate acestea, Scărlătescu a început cu munca de jos, lucrând inițial drept curier la un hotel din Eforie Sud.

„Prima mea întâlnire cu restaurantul a fost undeva prin anul 1987, nu lucram chiar ca ospătar. Căram bagaje, în Eforie Sud, şi mi se spunea „Da“. Eram poreclit aşa pentru că de fiecare dată când venea cineva să-mi spună să fac ceva, eu nu refuzam”, dezvăluia el, pentru adevărul.ro.

A lucrat apoi în diverse restaurante de renume, păstrându-și visul de a deveni un chef de succes. În 1990, a plecat în Italia, apoi în Germania, iar ulterior a pornit într-o aventură pe mare, unde a lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi a văzut peste 50 de ţări.

„M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă. Am făcut un curs de preparat peşte la Academia Gastronomică Kempinski din Berlin. Abia la Koln, am dat peste mentorul meu, Filippo Nisi, un sicilian care ţine de 25 de ani o cârciumă, într-un oraş cu peste 5.000 de restaurante. M-a angajat dupa ce mi-a zis să-i tai o ţelină, i-am taiat-o şi am aruncat-o în tigaie.

Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top. (..) M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni”, mai povestea chef Scărlătescu. În televizune a intrat în anul 2010.

O nouă gală a super transformărilor te așteaptă acum în AntenaPLAY.