Christina Applegate împlinește 50 de ani. Cum arată acum actrița celebră din „Familia Bundy”

Frumoasa adolescentă blondă din serialul amintit mai sus a devenit o femeie extrem de sexy și atrăgătoare chiar și la vârsta de 50 de ani. Fanii acesteia au fost uimiți când au văzut-o cum arată în prezent.

Christina Applegate arată superb și la 50 de ani. Vedeta se bucură de trăsăturile frumoase și acum

Serialul ''Familia Bundy'' făcea furori în 1987, când a apărut primul sezon. Actrița Christina Applegate și-a câștigat aprecierea și admirația după ce oamenii din întreaga lume au putut-o vedea în serial. Actrița pășea pentru prima oară pe platourile de filmare ale serialului la doar 16 ani.

Christina Applegate pare că nu a îmbătrânit deloc. Vedeta de la Hollywood arată perfect și la 50 de ani, chiar dacă nu mai este puștoaica din Familia Bundy pe care o știe o lume întreagă, ci o divă în adevăratul sens al cuvântului.

Serialul care i-a lansat cariera este o comedie savuroasă despre viața unei familii obișnuite. Mama este cheltuitoare, tatăl este leneș, fiul, dezavantajat de înălțime, eșuează în încercarea de a impresiona fetele, iar fiica are un fizic de invidiat, dar o minte mai puțin briliantă.

Actriţa Christina Applegate a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Actriţa Christina Applegate, premiată cu Emmy, a dezvăluit în urmă cu mai multe luni, printr-o postare pe Twitter, faptul că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

"Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată. Dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu. Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează", a scris actriţa din "Dead to Me".

În 2008, Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o mastectomie bilaterală.

Scleroza multiplă (MS) este o boală care poate afecta creierul şi măduva spinării, cauzând probleme de vedere şi de echilibru. Este tratabilă în cele mai multe cazuri, deşi speranţa de viaţă este redusă. Este de două sau trei ori mai frecventă la femei decât la bărbaţi.

Applegate a câştigat Primetime Emmy pentru remarcabila apariţie într-un serial de comedie, în "Friends", în 2003. A fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004. În 2008 şi 2009, Applegate a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial comedie pentru rolul din “Samantha Who?”. În 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru “Dead to Me”.

Christina Applegate, drumul spre cariera de succes și viața personală

Christina Applegate este căsătorită cu Martyn LeNoble, membru fondator al trupei de rock alternativ din anii '90, Porno for Pyros, și au împreună o fetiță de nouă ani. Ea mai avut o relație, anterior, și cu actorul Johnathon Schaech.

Christina Applegate s-a născut pe 25 noiembrie 1971, în Los Angeles. La doar 15 ani, a început să joace în serialul care a propulsat-o, celebrul sitcom "Married... with Children" ("Familia Bundy"). Ulterior, a fost apreciată și pentru rolurile din seriale TV precum "Jesse" (1998-2000) şi "Samantha Who?" (2007-2009).

Ea a mai jucat în filme precum "Don't Tell Mom the Babysitter’'s Dead" (1991), "The Big Hit" (1998), "The Sweetest Thing" (2002), "Grand Theft Parsons" (2003) și "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004) și "Anchorman 2: The Legend Continues".

