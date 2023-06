Cine a fost primul profesor de muzică al lui Puya. E o vedetă cunoscută de la TV, dar pentru un domeniul complet diferit

Puya a făcut o dezvăluire surprinzătoare legată de trecutul său. Prezent în platoul XNS, acesta a recunoscut cum a început cariera lui și cine a fost celebritatea care l-a ajutat, la început de drum.

Puya a făcut o dezvăluire surprinzătoare legată de trecutul său. Prezent în platoul XNS, acesta a recunoscut cum a început cariera lui și cine a fost celebritatea care l-a ajutat, la început de drum. | Capturi Antena Stars

Invitat în platoul XNS de la Antena Stars, Puya a purtat o discuție sinceră despre viața sa. Îndrăgitul rapper a vorbit, fără ascunzișuri, despre parcursul muzical, de la primele lecții de chitară, până la succesul răsunător pe care îl are astăzi. De asemenea, el a făcut o serie de dezvăluiri, în premieră, despre viața lui personală.

Ce legătură există între Puya și numerologul Mihai Voropchievici. Dezvăluirea surprinzătoare făcută de Puya abia acum

Puya a recunoscut în cadrul late night show-ului că deși mulți ar crede că a avut o copilărie grea, el nu o vede chiar asa. Mai mult, a recunoscut că toți prietenii adevărați pe care îi are acum sunt cei pe care i-a cunoscut în acele timpuri.

„Chiar vreau să le spun tuturor că a fost frumos. Nu pot să spun că am avut niște greutăți din acelea de care îmi aduc aminte și sunt foarte frustrat. Noi ne-am simțit bine”, a declarat Puya, care este fiul unei foste profesoare și un angajat al fabricii de medicamente.

Citește și: Puya, „atacat” cu încălțări sport pe scenă, în timpul concertului. Cum a reacționat: „Fanii sunt pe primul loc” | VIDEO

De asemenea în timpul discuției, el a mai făcut o dezvăluire care i-a luat prin surprindere pe toți. Potrivit declarațiilor sale, el și Mihai Voropchievici există o legătuă foarte strâsă - numerologul i-a fost primul profesor de muzică.

„Profesorul meu de muzică, Mihai Voropchievici. Stătea pe stradă că mine. Era profesorul meu de chitară și mergeam la el, mă învăța acordurile. După care a trebuit să repet câteva melodii folk, apoi am zis „folk-ul ăsta nu prea e de mine. Am prins prima casetă cu Tupac și am zis, clar că nu prea este zona în care vrea să merg”.

Artistul a mărturisit și cum a ajuns să îl cunoască pe cunoscutul numerolog, atunci când el era elev. „Pe vremea comunismului, când eram mic, se mergea din clasă în clasă și se căutau talente. Te puneau să spui poezii, un cântecel și la un moment dat era „Cântarea României, un concurs de poezii, unde eu eram cu poezia. De acolo, am tot spus poezii până uite unde am ajuns”

Cariera lui a început, propriu-zis, atunci când era în clasa a 10-a, cu piesa „Până când moartea ne va despărți”, alături de B.U.G. Mafia. Acela a fost momentul de debut al celebrului rapper de acum.

Citește și: Puya si Melinda, sărut pasional. Fosta concurentă America Express s-a pozat în sutien, în bratele soțului ei