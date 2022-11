Cine ar fi iubita lui Mario Iorgulescu. Bărbatul iubește cu patos o femeie cunoscută în showbiz-ul românesc

Mario Iorgulescu se află într-o clinică din Italia. Starea lui de sănătate nu este una extraordinară, după cum mărturisea în cele mai recente declarații făcute:

”Aș ruga-o pe doamna judecător să nu mai ruineze o viață de om că deja a fost ruinată o familie. Faceți dreptate, nu zice nimeni să nu o faceți, îmi asum, dar nu cum doriți să mă dați exemplu unei țări întregi, sunt tânăr, am niște probleme la cap.

Din păcate, au fost descoperite târziu, că, poate dacă le descopeream mai devreme, evitam acest incident. Nu mă prezint la proces pentru că am nevoie de atenție medicală și chiar am o problemă cu o leziune pe lobul frontal al creierului.

Eu nu sunt un criminal, am făcut o greșeală și vreau să profit de acest moment să îmi cer iertare față de toată lumea, mai ales față de familia care a rămas fără un membru din cauza mea. (...) Vă jur că în secunda în care am scăpat de probleme, cum oi scăpa eu, arestat sau nu, eu voi renunța la cetățenia română, sunt dezamăgit de conducerea țării, de legislația țării, care nu există, procurori și judecători care nu își fac treaba...

Nu mai știu cum e să ai prieteni, nu mai știu cum e să fii lângă familie, am uitat cum e să plângi, pentru ca mi-am consumat plânsul în acel an și jumătate, nu mai știu cum e să iubești.”

Cine ar fi nouă iubită a lui Mario Iorgulescu

Conform Spynews, noua iubită a lui Mario Iorgulescu ar fi Bianca Marina. Este vorba despre fosta soție a fotbalistului Steliano Filip. Se pare că povestea dintre cei doi a început în urmă cu câțiva ani, mai exact 8.

La vremea respectivă, ei ar fi format un cuplu și s-ar fi despărțit la o petrecere. Potrivit sursei citate, cei doi erau la Snagov, la vila lui Mario Iorgulescu, iar Bianca Marina i-a spus bărbatului că ori o bagă în seamă ori pleacă. În acel moment, acesta a întrebat-o dacă vrea să-i cheme și un taxi. Așa s-ar fi produs ruptura dintre cei doi, la acel moment.

De atunci, viața lor a mers mai departe. Bianca Marina și-a refăcut viața cu Steliano Filip și Mario Iorgulescu a apelat la un trai care l-a adus într-un punct de cotitură.

Totuși, Bianca și Mario ar fi reluat legătura. Spynews notează că bărbatul fugar este mai îndrăgostit ca niciodată și este dispus să crească copilul pe care tânăra focoasă îl are cu fostul soț.

”Mi-am făcut cont de Instagram, nu mai suporta singurătatea. Eram foarte singur și trist. Nu mai suportam să stau așa, în situația respectivă, în clinică. Am dat de Bianca pe acel cont și i-am scris și am reluat legătura. Sunt destul de disponibil și capabil. Da, mult mai serioasă (n.r. relația).

Acum 8 ani când a fost cu mine, a plecat de la mine de la Snagov să se întâlnească cu Steliano Filip și m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se vadă cu el, iar eu am întrebat-o dacă chem șoferul sau își cheamă un taxi.

Pentru mine, Bianca era doar o altă fată din anturajul meu și nu observasem semnele pe care le dădea ea, că ea chiar era îndrăgostită de mine. Da (n.r. ne-am asumat ambii relația asta) și sunt dispus să am grijă de ea și de copilul pe care îl are cu Steliano. Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca. Am ajuns la o vârstă în care m-am săturat să petrec”, a spus Mario Iorgulescu.

