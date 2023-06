Cine e românul de 23 de ani, unicul invitat între vedete americane. Cum a ajuns să fie parte dintr-un imperiu al evenimentelor

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din România este unicul invitat între vedetele americane la cea mai mare petrecere din SUA, ”Pool party-ul lui Rick Ross”. Alături de nume grele din Statele Unite ale Americii, Ali Symposium se va distra între cele mai mari staruri, însă el nu este deloc străin de lumea entertainmentului, ba chiar o învârte pe degete.

Petrecerea lui Rick Ross este cel mai așteptat eveniment din Statele Unite. | Instagram/Gettyimages.com

Celebrul rapper American Rick Ross, nominalizat la mai multe premii Grammy, pentru cel mai bun album, va fi gazda celei mai râvnite petreceri din America și un singur om din România este invitat să îi fie alături pe 2 iunie, Ali Symposium.

Cine este Ali Symposium. La vârsta de doar 23 de ani, Ali Symposium a reușit să construiască un imperiu al evenimentelor și să fie un nume răsunător atât pe plan național, cât și internațional. Potrivit CanCan.ro, Ali Symposium, singurul antreprenor român invitat la această grandioasă petrecere, are la doar 23 de ani, un palmares bogat în organizarea de evenimente și iată că munca lui are un ecou puternic.

Pool Party-ul pe care Rick Ross îl organizează este un eveniment exclusiv privat, iar identitatea celebrilor invitați nu a fost dezvăluită de către gazdă, precizează sursa. În plus, presa nu are acces, iar condițiile de securitate sunt foarte stricte. Totusi, managementul acestuia a permis accesul unui numar restrâns, de doar 20 de fani ai artistului, prin achiziționarea unui bilet special, însă Ali are invitație unică.

Tânărul se îndreptă cu pași repezi spre succesul internațional. Încă din copilărie a cochetat cu muzica și cu lumea artiștilor. Ali Ali Symposium a făcut parte în copilărie, din Corul de copii Allegretto, care a cântat pe scenă cu Michael Jackson, la concertul din 1992, din România.

Anii au trecut iar el avea să devină încă de foarte tânăr un nume care atârnă greu în România. După ce a început în forță să domine lumea evenimentelor din țară, adunând de-a lungul timpului aproximativ jumătate de milion de invitați la petrecerile și evenimentele sale, acum se bucură să fie înconjurat de artiști americani și să-și lărgească sfera de activitate.

Cine este Ali Symposium. Tânărul este absolvent a Facultății de Management-Marketing din cadrul Universității Româno-Americane și fondator al unei firme de organizare de evenimente, care a fost înființată acum trei ani și care îi aduce bani frumoși, de altfel. Potrivit aceleiași surse, Ali a reușit să organizeze până în prezent peste 90 de evenimente, printre care și cel mai mare festival de muzică trap și techno din România, relatează CanCan.ro.

Tânărul se bucură să aibă și alte realizări. Legăturile sale cu străinătatea nu încep acum, în urmă cu ceva timp, Ali Symposium a reușit să-l aducă, direct din Miami, pe scena din România, pe celebrul DJ Hugel, într-un celebru club din nordul Capitalei.

Petrecerea dată de Rick Ross la care va participa Ali Symposium se va desfășura la conacul acestuia (The Promiseland), a cărui valoare se ridică la peste 5,8 milioane dolari. Proprietatea celebrului rapper se întinde pe 235 de acri, iar conacul se întinde pe 45.000 de metri pătrați. Acesta dispune de 109 camere, inclusiv 12 dormitoare spațioase și 21 de băi.

