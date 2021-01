Cine e și cum arată soția lui Dan Badea, prezentatorul iUmor. Comediantul se mândrește cu frumoasa blondă

„S-a întâmplat în 2015, eram la Amphora, unde am văzut o fată superbă la bar, care semăna cu Kim Basinger. Era ca un magnet. Eu n-am fost în viaţa mea genul care să se ducă la o tipă s-o agaţe cu priviri şi replici din astea: „Hei, bună, ce faci?”. Dar mi-a plăcut să stau şi să observ cum tot veneau băieţii la ea, iar ea îi refuza. Asta era ocupaţia ei în Vamă: stătea acolo şi le spunea tuturor: „Nu, mulţumesc, nu, te rog, nu e cazul…”. Aşa că nu m-am gândit c-aş avea vreo şansă cu ea. Dar cumva, nu ştiu cum, soarta probabil a făcut ca eu să mă împrietenesc cu o prietenă a ei. Şi aşa am intrat în cercul ei şi am început să glumim…”, a declarat Dan Badea pentru okmagazine.ro.

În 2019, Mădălina dezvăluia pentru aceeași publicație că Dan s-a infiltrat în grupul ei de prieteni pe plajă și a făcut ce poate el să facă cel mai bine: și-a pus în practică talentul de comediant pentru a le atrage atenția tuturor, în special a Mădălinei.

“Deodată m-am întors în dreapta, toţi prietenii mei erau pe jos de râs şi nu înţelegeam ce se întâmpla fără mine, pentru că voiam şi eu să râd. Apoi l-am văzut pe el şi mi-am dat seama că el e cauza. Aşa ne-am cunoscut”, explica Mădălina.

Povestea de dragoste dintre comediantul de succes și frumoasa lui soție