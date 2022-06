Cine e soțul Magdei Ciumac, fosta vedetă OTV. A fost acuzată că stă lângă un "italian bătrân" pentru bani. Care e adevărul

Magda Ciumac a părăsit România în urmă cu aproximativ 3 ani, după ce a cunoscut fericirea în brațele unui "italian bogat". Însă nu a mai menționat mult timp nimic de relația cu bărbatul pentru care avea numai cuvinte de laudă în 2018, ba chiar au apărut informații cum că s-au despărțit, la un moment dat.

Însă zvonurile au continuat să circule. Cunoscută drept una dintre vedetele exuberante ale postului OTV, publicul din România a ajuns să o bănuiască de anumite intenții. Ba că relația pe care o are este de fațadă, ba că ar sta cu bărbatul din Italia pentru bani, ba că între ei diferența de vârstă este colosală, însă adevărul a ieșit într-un final la iveală.

Cum arată soțul Magdei Ciumac, celebrul "italian bogat" despre care a sccris presa

După multe semne de întrebare și informații fără bază solidă, Magda Ciumac a decis să facă lumină în cazul său și să arate publicului care este adevărul din spatele relației pe care o are. Acesta a făcut un live pe rețelele de socializare și l-a prezentat pe bărbatul său. Acesta susține că nu este “nici moș” și nici nu are caracteristicile date de public.

„Este cel mai atent, elegant, frumos și ordonat bărbat pe care l-am cunoscut. Și mă iubește maxim”, spus Magda Ciumac.

„Ia să vedeți ce bărbat am eu, am emoții.(…) Stați, avem emoții și noi, zici că suntem în prima zi! El a zis că sunt iubirea vieții lui și este foarte îndrăgostit de mine, pe viață! Voi sunteți norocoși să mă cunoașteți, dar el este norocos să mă aibă. Sufletul meu este la fel pentru toată lumea și el de-asta mă iubește. A spus că toți sunteți pentru mine speciali. Este fericit că eu am acest suflet pur pentru toată lumea în aceeași măsură”, a povestit Magda Ciumac.

Sătulă de acuzațiile că ar avea alături un bărbat în vârstă, acesta l-a prezentat pe partenerul ei: „Vedeți, mă, ce bărbat am?!(…) Eu, de trei ani, nu voiam să mai arăt pe nimeni.(…) Eu nu stau cu moși. Dacă a trecut vreun moș prin viața mea, a fost pentru că s-a îndrăgostit el sau că așa a fost să fie și pentru că așa a fost să fie. Eu nu-mi iau bărbat nici moș, nici care doarme. Iubitul meu e prea frumos, are buze frumoase, are dantură perfectă, e foarte romantic, mai romantic decât mine, este foarte sensibil și este născut pe 16, ca și mine, eu sunt în iunie, el în mai”, a mai declarat aceasta pe rețelele de socializare.

Aceasta declara în urmă cu un an că este în Italia alături de fiul ei și se implică foarte mult în dezvoltarea lui personală și profesională: “Timpul meu este unul foarte încărcat, Alexander are examen chiar acum, pe 24 Iunie! Are mulți prieteni, a mers la cursuri, a făcut școală online în această perioadă. Ieșim, gătim, facem sport! Mai mult el, pentru că eu nu prea sunt cu astea. Eu slăbesc mai mult dând cu mopul și aspiratorul. Am o fată româncă la curățenie, dar oricum îmi place să fac și eu”, a spus Magda Ciumac pentru Ciao.ro.

Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează des fotografii și filmulețe din intimitatea casei, ba mai mult, cum obiceiurile vechi mor greu, Magda Ciumac nu se dezminte de plăcerea de a fi în fața camerei și a publicului.

