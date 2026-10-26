Cine este Dani Piersic, fiul mai puțin cunoscut al lui Florin Piersic. Ce meserie are și cum arată viața lui departe de România

În timp ce tatăl său și fratele cel mare sunt cunoscuți în întreaga Românie, puțini știu cine este Dani Piersic, fiul mai puțin cunoscut al actorului.

Puțini știu cu ce se ocupă fiul cel mic al actorului Florin Piersic | Facebook

Florin Piersic e unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, cu o personalitate care a trecut dincolo de aparițiile sale de pe marele ecran.

Fiul său cel mare, Florin Piersic Jr, i-a urmat calea în lumea filmului și a devenit la rândul său cunoscut publicului.

Puțini știu, însă, cine e Dani Piersic, fiul cel mic al actorului, care e preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

De-a lungul anilor, s-au aflat mai multe detalii despre viața sa, căsnicie și carieră.

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Cine este Dani Piersic, fiul mai puțin cunoscut al lui Florin Piersic

Mulți știu că Florin Piersic Junior e fiul celebrului actor din din căsnicia cu prima lui soție, Tatiana Iekel, dar sunt cunoscute puține detalii despre Dani Piersic, mezinul familei.

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Daniel Piersic e fiul cel mic al lui Florin Piersic, din căsnicia cu actrița Anna Szeles, care a durat 10 ani, scrie SpyNews. După divorțul părinților, Dani a rămas cu mama sa și s-a mutat la Budapesta. Însă aceasta nu a fost singura mutare importantă din viața sa, cum el locuiește acum în Viena, alături de familie.

În timp ce fratele său mai mare și tatăl lor au preferat o viață în lumina reflectoarelor, Daniel a preferat o carieră în domeniul economic, cu accent pe comerț și relații internaționale, în Austria.

La fel ca tatăl său celebru, Daniel are 2 băieți. În timp ce el a preferat o viață departe de ochii publicului, soția sa, Orsolya, e actriță la rândul ei.

Ei s-au căsătorit în 2024 și, 2 ani mai târziu, Daniel a marcat evenimentul cu o serie de imagini publicate pe contul de Instagram, potrivit SpyNews.

Mutarea lui Dani Piersic în Ungaria nu a fost ușoară

În urma divorțului părinților, Daniel s-a mutat în Budapesta alături de mama sa, dar își vizita în continuare tatăl. Potrivit declarațiilor sale, schimbarea nu a fost deloc ușoară, mai ales la o vârstă atât de fragedă.

„Pentru mine, trecerea într-o țară străină nu a fost facilă și m-am adaptat mai greu,” a dezvăluit Daniel, scrie Impact. „La vârsta aceea, pentru mine, România însemna că eram mândru de mama și de tata.”

„În Ungaria a fost greu când ne-am mutat cu totul,” a continuat el. „Până la urmă, însă, m-am adaptat. A contat faptul că părinții mei au rămas într-o relație de prietenie foarte bună. Așa că mă întorceam des în România.”

Ce relație are Florin Piersic cu Dani

Daniel a fost cel care a dezvăluit modul în care s-a schimbat dinamica familiei după divorțul părinților săi. Potrivit declarațiilor, deși s-a mutat la Budapesta alături de mama sa, aceasta a vrut că fiul ei să petreacă timp cu tatăl lui.

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„Verile le petreceam la Cluj. La 10 ani, mă urca mama în tren la Budapesta, iar aici, la Cluj în gară, mă aștepta Florin, tata. Cam așa au decurs lucrurile până pe la 17-18 ani, veneam vara și stăteam chiar și o lună. Deci am multe amintiri care mă leagă de Cluj,” a dezvăluit Daniel, scrie Impact.

„E ca și cum m-aș întoarce acasă aici,” a continuat Daniel. „Acum locuiesc la Viena. Și cumva acum, fac naveta Viena-Budapesta-Cluj. Dar nu e lung drumul.”