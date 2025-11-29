Motivul pentru care Florin Piersic a purtat mereu eșarfe roșii. La 89 ani, maestrul are în contiuare apariții fără cusur

Antena Căutare
Maestrul Florin Piersic, în vârstă de 89 ani, este mereu atent la aparițiile sale și nu ratează ocazia să impresioneze cu look-ul său chiar și după pensionare.

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 10:00
Celebrul actor are mereu grijă să impresioneze cu stilul său vestimentar aparte. | Hepta

Florin Piersic a fost dintotdeauna un actor care a pus mare preț pe imaginea sa, fiind mereu atent la detalii, la felul în care se îmbracă și la stilul său vestimentar unic de la care nu s-a abătut întreaga sa carieră.

Chiar și astăzi, la vârsta de 89 ani, marele maestru continuă să impresioneze cu aparițiile sale, fiind în continuare atent la felul în care se îmbracă. În tinerețe a primit porecla de Alain Delon de România și de aceea a păstrat imaginea de cuceritor și carismatic toată viața sa.

De ce poartă Florin Piersic eșarfe sau batiste roșii

Celebrul actor a frânt multe inimi în tinerețe cu șarmul său, stilul său vestimentar aparte și prezența lui. Deși a avut mereu un succes răsunător în lumea filmului și a teatrului, toate iubitele sale l-au părăsit fără să stea pe gânduri.

El a fost căsătorit de două ori cu două mari actrițe, Tatiana Iekel și Anna Szeles. În prezent, artistul este căsătorit cu Anna Török de mai bine de 30 de ani.

Actorul a fost căsătorit cu Tatiana Iekel timp de 14 ani, ea fiind prima lui soție. Apoi Florin Piersic a fost căsătorit cu Anna Szeles, dar zvonurile legate de infidelitate au dus la încheierea căsniciei lor.

În trecut actorul a mărturisit că a avut și iubiri clandestine, una dintre ele fiind Angela Similea.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toți. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum.

La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem, din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, dezvăluia Florin Piersic.

Fanii au observat că Florin Piersic apare aproape de fiecare dată purtând câte o eșarfă roșie și nu au putut să nu se întrebe ce semnificație are acest articol vestimentar pentru el.

Stilistul vedetelor Florin Burescu laudă mereu aparițiile publice ale lui Florin Piersic care nu ezită să impresioneze chiar și la vârsta de 89 ani.

De o eleganță aparte, Florin Piersic a purtat mereu costume elegante și eșarfele roșii au devenit semnătura stilului său vestimentar.

Eșarfele sau batistele roșii pe care le poartă adesea semnifică pasiunea și faptul că este un caracter puternic, având mereu un aer de învingător, după cum explică stilistul Florin Burescu.

